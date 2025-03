Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Giorgia tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5 con i ragazzi della 24esima edizione di Amici. Tra gli ospiti in studio Giorgia, i Coma Cose e Francesca Michielin, che presenteranno i loro brani sanremesi.

Oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Questa settimana saliranno sul palco del talent show altri artisti reduci dalla 75esima edizione del Festival di Saremo: il duo musicale Coma Cose, Francesca Michielin e Giorgia, che giudicherà anche la gara di canto.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 24

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Sono ancora 9 gli allievi che proveranno oggi a conquistare la tanto ambita maglia oro per accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi: Chiamamifaro e Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Deddè del team di Anna Pettinelli; SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; e ancora Daniele della squadra della maestra Celentano; Dandy e Raffaella della squadra di Deborah Lettieri.

Chi di loro riuscirà a convincere i tre professori di categoria? Stando alle anticipazioni, dopo Alessia, Chiara, Francesco, Asia, Antonia, Nicolò, Jacopo Sol e Francesca, altre due allieve della scuola riusciranno a conquistare la maglia oro. A giudicare la gara di canto ci sarà la straordinaria e amatissima Giorgia, che presenterà live ad Amici la canzone portata sul palco dell'Ariston quest'anno "La cura per me". Per quanto riguarda la gara di ballo verrà annullata.

Direttamente dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, arriveranno in studio anche i Coma Cose e Francesca Michielin, che si esibiranno con i loro rispettivi brani "Cuoricini" e "Fango in paradiso". Non mancheranno gli scontri tra i professori del fortunato talent show. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. L'appuntamento è per oggi, domenica 2 marzo 2025, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

