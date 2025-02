Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: nella nuova Tappa della Stagione 10 si cerca il Migliore Ristorante Under 40 di Treviso

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva nel cuore della Pianura Padana, a Treviso, alla ricerca del migliore ristorante Under 40. Chi saranno i ristoratori in gara nella puntata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW il 9 febbraio 2025?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva in piena Pianura Padana per l’ottava tappa di questa decima edizione, tutta da festeggiare. Il nuovo appuntamento con la sfida tra i ristoratori italiani ci aspetta oggi, domenica 9 febbraio 2025, in prima visione su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW, e va alla ricerca del Migliore Ristorante Under 40 di Treviso.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: nella nuova tappa si cerca il Migliore Ristorante Under 40 di Treviso

Treviso ha origini antichissime ed è circondata da borghi pittoreschi. Chef Alessandro Borghese arriva in città con una missione: trovare il migliore ristorante under 40 della città in piena Pianura Padana. Tra palazzi storici e ville antiche si trovano i ristoranti tipici trevigiani, dove si può gustare un aperitivo a base di cicchetti o assaggiare altri piatti locali come le sarde in soar, i bigoli, il baccalà e l’oca bianca. Questa ricchezza gastronomica culmina nella speciale varietà locale di radicchio, quello rosso, dal sapore amaro e versatile. Nel tempo si sono aggiunti nuovi metodi di cottura e i moderni osti hanno cominciato a metterli in pratica, seguendo però anche la tradizione enogastronomica locale. Saranno proprio i ristoratori giovanissimi a essere protagonisti di questa nuova puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Scopriamo insieme chi saranno i ristoranti e i ristoratori che si contenderanno il titolo di miglior ristorante under 40.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Ecco chi sono i concorrenti nell’ottava tappa

Nell’ottava tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti si sfideranno l’Antica Torre di Tommaso, Al Bassanello di Alberto, il Porta San Tomaso di Michele e il Bastian Osteria di Simone.

L’ Antica Torre di Tommaso, chef e titolare, è situato all’interno di un palazzo storico, a due passi da Piazza dei Signori e dal Duomo. Il locale è curato e ha un’atmosfera intima e accogliente. Per la sua proposta gastronomica , Tommaso prende spunto dai suoi viaggi anche se non tradisce mai le sue radici. Propone una cucina di pesce che si avvicina al concetto di fine dining , ricercata ma dal gusto deciso;

di Tommaso, chef e titolare, è situato all’interno di un palazzo storico, a due passi da Piazza dei Signori e dal Duomo. Il locale è curato e ha un’atmosfera intima e accogliente. Per la , Tommaso prende anche se non tradisce mai le sue radici. Propone una che si avvicina al , ricercata ma dal gusto deciso; Al Bassanello di Alberto, chef e titolare, si trova fuori dalle mura cittadina ed è un ristorante con una storia centenaria. Il locale presenta degli interni caldi e accoglienti ed ha un ampio spazio esterno. La proposta culinaria si basa sulla cucina tradizionale ma con metodi di cottura moderni e con grande attenzione all’estetica dei piatti;

di Alberto, chef e titolare, si trova fuori dalle mura cittadina ed è un ristorante con una storia centenaria. Il locale presenta degli interni caldi e accoglienti ed ha un ampio spazio esterno. La proposta culinaria si basa sulla ma con e con grande dei piatti; Il Porta San Tomaso di Michele, titolare e gestore, è stato aperto negli anni ’70, vicino all’omonima porta del centro della città. Il locale presenta delle pareti dai toni caldi, che creano un ambiente sereno e ben curato. La proposta gastronomica propone ricette a base di carne e della tradizione sia trevigiana che veneta , seguendo la stagionalità dei prodotti del territorio . La modernità si trova nei metodi di cottura come il sottovuoto e la bassa temperatura ma anche nella strumentazione usata in cucina;

di Michele, titolare e gestore, è stato aperto negli anni ’70, vicino all’omonima porta del centro della città. Il locale presenta delle pareti dai toni caldi, che creano un ambiente sereno e ben curato. La proposta gastronomica propone e della , seguendo la del . La si trova nei come il e la ma anche nella in cucina; Il Bastian Osteria di Simone, titolare e responsabile di sala, è poco fuori dal centro. La location è informale e frizzante. La sua proposta gastronomica è contemporanea e prevede l’utilizzo di tecniche di cottura moderne, come la bassa temperatura. La scelta dei prodotti è legata al territorio ma anche alla stagionalità. Molti dei piatti hanno dei prodotti fatti in casa, come il gelato e la pasta fresca.

I quattro giovani ristoratori sono pronti a gareggiare per ottenere il titolo di Miglior Ristorante Under 40. Le regole sono sempre le stesse. Tutti i concorrenti, Borghese compreso, pranzeranno o ceneranno nel locale dei loro avversari e daranno un voto da 0 a 10 su location, menu, conto e servizio. A queste quattro categorie si aggiungerà la quinta categoria, il piatto special, che in questa puntata sarà il risotto al radicchio rosso di Treviso. I voti rimarranno segreti sino al tavolo del confronto mentre quelli di chef Alessandro Borghese verranno svelati solo alla fine, quando verrà decretato il vincitore.

Il decimo viaggio gastronomico di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti continua e la prossima settimana arriverà sulla riva trentina del Lago di Garda e a Cremona e provincia. In arrivo anche due imperdibili puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo super ospite Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.