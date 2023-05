Al Bano 4 volte 20, stasera su Canale 5, un evento straordinario dedicato agli 80 anni del cantautore: tutti gli ospiti

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5, andrà in onda Al Bano 4 volte 20, un grande evento musicale dedicato al cantautore pugliese per festeggiare i suoi 80 anni.

Sul palco dell’Arena di Verona insieme a lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia, sin dagli esordi: Gianni Morandi, Renato Zero - che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano - Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi.

Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, per la prima volta tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera: una sequenza di grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico.

"Non sono 80 anni, sono quattro volte 20" ha dichiarato Al Bano in occasione dei suoi 80 anni, compiuti il 20 maggio. "Il regalo me lo aspetto da Putin: la fine di questa guerra" ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco al Corriere della Sera.

"Ci ritroveremo sul palcoscenico dell’Arena tutti e due con qualche anno in più. Il nostro passato è semplicemente fantastico, apparteniamo alla storia. È stato un successo mondiale che non abbiamo spinto affinché diventasse tale: sono stati gli avvenimenti a portarci lì grazie a quelle fantastiche canzoni"

Al Bano 4 volte 20 ci aspetta oggi, martedì 23 maggio 2023, in prima serata su Canale 5. L'evento sarà poi visibile anche on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.