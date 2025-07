Adeline: Questo pomeriggio su Canale5 dopo Forbidden Fruit e La forza di una donna

Anticipazioni TV

Oggi, 16 luglio 2025, ci terrà compagnia su Canale 5 un emozionante film basato su una straordinaria storia vera, Adeline. Ecco di che cosa tratta questa pellicola.

Anche oggi, mercoledì 16 luglio 2025, al posto di Pomeriggio Cinque andrà in onda un film nel daytime di Canale 5. Stavolta la pellicola in questione è basata su di una straordinaria storia vera, quella di un cavallo dai poteri paranormali, ed il suo titolo è Adeline. Questo film verrà trasmesso subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca La forza di una donna e prima di quello con il game show condotto da Gerry scotti, Caduta Libera. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su Adeline, tra cui qualche curiosità e la sua trama!

Adeline: Curiosità e Trama del Film di Canale 5

Adeline è un film del 2022 basato su di una storia vera. La regia è di Greg James, mentre nel cast ritroviamo dei volti piuttosto noti, tra cui John Richard Schneider, l'attore che interpretava Bo Duke nella serie televisiva Hazzar e Jonathan Kent, padre di Superman, nella serie Smallville. All'inizio di questa storia ritroviamo Kay, una dottoressa che in sella ad un cavallo di nome Adeline arriva in una piccola cittadina dell'Ohio. La donna racconta che l'animale ha dei poteri straordinari, tanto da essere in grado di guarire una persona sia spiritualmente che fisicamente. La comunità, allora, si divide in due, poiché se c'è chi ci crede, c'è chi invece è piuttosto scettico. Sta di fatto che, quando qualcuno cavalca o semplicemente tocca Adeline, qualcosa di magico accade per davvero. Ad esempio, grazie alla vicinanza con questo cavallo, il piccolo Adam, un bambino affetto da autismo, inizia a parlare. A questo punto, nessuno può più negare che Adeline sia una creatura speciale. Per giunta, una sera, un tornado si abbatte sulla cittadina, e l'animale riesce a mettere in salvo tredici persone in pericolo, spingendole in un luogo sicuro. Purtroppo, però, Adeline si ferisce ad una zampa: dovrà subire un'operazione dal costo di 15.000 dollari. I cittadini, commossi dell'eroismo del cavallo ed ormai molto affezionati, decidono di organizzare una colletta per sdebitarsi...

Adeline ci aspetta mercoledì 16 luglio 2025 a partire dalle 16:45 su Canale 5.