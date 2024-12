A Casa di Papà: al via le riprese della nuova Serie TV di Luca Barbareschi con Serena Autieri, in arrivo su Rai 1

Anticipazioni TV

Sono cominciate le riprese di A Casa di Papà, la nuova Serie TV di Luca Barbareschi, in arrivo su Rai1, prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment. Nel cast oltre a giovanissimi attori, ci sono Serena Autieri, Fortunato Cerlino e Alessandro Tedeschi. Scopriamo insieme tutte le novità a riguardo.

A Casa di Papà: in arrivo la nuova Serie TV di Luca Barbareschi

Rai 1 ci regalerà presto una nuova serie, un mix tra commedia e drama. Protagonisti di A Casa di Papà, di Luca Barbareschi, sono Anna, Angelo e i loro figli Giulia e Massimo. La loro famiglia, benestante e abituata a ritmi regolari ma soprattutto a una bella casa in un quartiere agiato di Milano, si ritrova inaspettatamente travolta dalla povertà. E che fare in questa situazione?

I quattro, ritrovatisi senza una dimora, sono costretti a lasciare la città e il Nord per trasferirsi a Napoli, dove Anna è cresciuta e dove c’è la casa della madre, che lei ha ereditato. Peccato però che appena arrivati scoprano che l’appartamento, vecchio, sia stato già abitato a loro insaputa.

A Casa di Papà è un’appassionante storia di trasformazione che coinvolge tutti i personaggi, che – in un intreccio di sentimenti, avversità e responsabilità – si ritrovano a rinnovarsi. La Serie TV è l’avventura di chi ha perso tutto e deve ricominciare da zero e scopre quell’istinto protettivo, quell’impegno ma anche quella testardaggine, che riescono a essere di supporto a tutti, anche a una famiglia allargata, che si ritrova a vivere in una nuova dimensione, lontana dal contesto milanese e invece completamente permeata in quello partenopeo.

Uno sguardo al cambiamento con una profondità e un’ironia infusa ai personaggi diretti da Tiziana Aristarco, che si muovono in una commedia in cui si intrecciano amore, destino e tanta voglia di vivere.