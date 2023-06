4 Hotel, Bruno Barbieri 2023: Stasera su Sky Uno la quarta tappa tra gli hotel di Trieste

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri approda questa sera nella cosmopolita Trieste per la nuova puntata di 4 Hotel. La sfida tra gli albergatori italiani continua nella città giuliana, terra di confine e di unione, dal fascino impareggiabile. Scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti in gara oggi.

Appuntamento stasera, giovedì 8 giugno 2023, con 4 Hotel, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Bruno Barbieri approda nella cosmopolita Trieste per trovare il migliore hotel della città giuliana. Scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti di questa sera:

Città cosmopolita e terra di confine e di apertura, Trieste sarà la protagonista della puntata di questa sera di 4 Hotel. Bruno Barbieri andrà alla scoperta delle strutture ricettive più belle e affascinanti di questo luogo, reso magico dal suo vento, dal suo mare, dai caffè storici, frequentati da grandi scrittori. Ma chi saranno gli sfidanti di cui Barbieri sarà ospite e giudice? Scopriamolo insieme:

Vittorio è il giovanissimo proprietario dell’ Urban Design Hotel , primo hotel di design della città con 49 camere, situato tra i vicoli del centro di Trieste. Vittorio ha ereditato la gestione dell’hotel da suo padre ed ora è pronto a mettersi in gioco. La sua struttura, composta di 4 edifici antichi ristrutturati e uniti da un corridoio di recente costruzione, si inserisce benissimo all'interno delle mura cittadine del Quattrocento;

4 Hotel – Bruno Barbieri: ecco dove si svolgeranno le prossime sfide

Nelle puntate successive il viaggio di Bruno continuerà in Umbria, a Milano e in Carnia, passando per una nuova tappa all’estero, a Malta, alla ricerca di soggiorni indimenticabili e delle ultime novità del settore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco le regole della sfida degli albergatori italiani

In ogni puntata, colleghi e avversari allo stesso tempo - guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri - trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Anche quest'anno sarà data molta importanza al green. Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori; laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

4 Hotel va in onda Stasera, dalle 21.15, su SkyUno.