Sound of Metal: Riz Ahmed batterista che perde l'udito nel trailer del film

Nell'opera prima dello scrittore e sceneggiatore Darius Marder, che si intitola Sound of Silence, Riz Ahmed è un batterista che diventa non udente.

L'ultima volta che abbiamo visto Riz Ahmed, alias Bodhi Rook di Rouge One, è stato nel cinecomic Venom, in cui era il villain Carlton Drake. A partire dal 20 novembre, gli spettatori delle sale USA, seguiti dagli abbonati ad Amazon Prime Video dal 4 dicembre, lo vedranno in un film che potrebbe portargli un premio importante. In Sound of Metal l'attore è un batterista che diventa sordo. A dirigerlo è Darius Marder, sceneggiatore di Come un tuono di Derek Cianfrance. E lo stesso Cianfrance ha avuto l'idea del film.

Sound of Metal ha avuto notevoli recensioni durante l'edizione 2019 del Festival di Toronto, e a convincere i critici è stata la performance di Ahmed, che ha preso per 6 mesi lezioni di batteria e ha imparato la Lingua dei segni. Il film è stato girato in sole 4 settimane e, inizialmente, al posto di Riz Ahmed e della sua coprotagonista Olivia Cooke dovevano esserci Dakota Johnson and Matthias Schoenaerts. I personaggi secondari sono interpretati da Lauren Ridloff e Mathieu Amalric.

Di Sound of Metal è appena stato diffuso il trailer, che prontamente vi facciamo vedere, non prima di avervi svelato la sinossi ufficiale del film.

Ruben è un batterista e uno dei componenti del duo musicale Blackgammon insieme alla sua ragazza Lou, che canta. Ex tossicodipendente, Ruben è pulito da quattro anni. Improvvisamente comincia a perdere l'udito. Il suo sponsor gli fa conoscere Joe, che è il responsabile di una comunità di non udenti. Con il loro aiuto Ruben si sforza per accettare la situazione.