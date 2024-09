Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 21 e Domenica 22 settembre 2024 su Canale 5

News TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 su Canale 5. In studio Tony e Jenny di Temptation Island e Michelle Hunziker.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno la coppia dell’ultima edizione di Temptation Island composta da Jenny e Tony, poi i presentatori di Tu Si Qui Vales ovvero Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, poi la coppia fresca di nozze, nata a Uomini e Donne, ovvero Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 21 settembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 21 settembre 2024, Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungo periodo difficile, aveva chiesto via social ai suoi fan di non abbandonarla, racconta in esclusiva la sua storia. Spazio poi alla prima intervista anche per la campionessa Jasmine Paolini, che a Parigi 2024, nel doppio in coppia con Sara Errani, ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano. Sorrisi e allegria con i conduttori della nuova stagione di Tu Sì Que Vales, ovvero Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Inoltre, intervista ritratto per le sorelle della musica pop italiana: Paola e Chiara. Emozioni intense con Teresa Langella e Andrea Dal Corso , coppia nata grazie a Uomini e Donne, che rivedranno le immagini più emozionanti del loro recentissimo matrimonio. Infine, direttamente dalla soap turca in onda su Canale 5, Endless Love, sarà a Verissimo Melisa Asli Pamuk, l’attrice che nella serie interpreta presta il volto a Asu.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 22 settembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 22 settembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, il grande campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi. A Verissimo Michelle Hunziker che, in coppia con Nino Frassica, aprirà la 37esima edizione di Striscia la Notizia. Spazio alla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi ospitando il fratello Pietro, con gli ultimi aggiornamenti sul caso che, dopo 41 anni, resta ancora irrisolto. Infine, ospiti del talk show Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e Tony e Jenny, discussa coppia dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda questa estate.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.