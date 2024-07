Tale e Quale Show, nel cast anche due cantanti della scuola di Amici: ecco di chi si tratta

News TV

Svelato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show. Tra i concorrenti in gara anche due ex protagonisti di Amici: Thomas Bocchimpiani e Verdiana Zangaro.

Carlo Conti ha annunciato gli undici concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza su Rai 1 il prossimo venerdì 20 settembre 2024. Per la gioia di tutti i numerosi fan di Amici, nel cast ci saranno anche due ex amati allievi del talent show di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta!

Thomas Bocchimpiani e Verdiana Zangaro: da Amici a Tale e Quale Show

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che ci farà compagnia il prossimo autunno su Rai 1. Tra i concorrenti in gara non compaiono i nomi di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, come molti pensavano, ma quelli di due ex protagonisti di Amici. Stiamo parlando dei cantanti Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpani.

Per chi non lo sapesse, Verdiana partecipò alla dodicesima edizione Amici. Ora fa parte della pop band “Le Deva” che ha pubblicato l’ ultimo brano “Amore stop” il 7 giugno scorso. Le altre due componenti del trio sono Greta Manuzi, anche lei ex allieva del talent show di Maria De Filippi, e Laura Bono proveniente da X-Factor. Thomas, invece, entrò a far parte della classe della sedicesima edizione della trasmissione. Edizione vinta dal ballerino Andreas Müller e ricordata per la partecipazione del compianto Michele Merlo.

I concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show tornerà in onda il prossimo 20 settembre 2024 su Rai1 con un nuova scoppiettante stagione segnata dallo switch di Alessia Marcuzzi e Loretta Goggi in giuria e da undici nuovi concorrenti: Justine Mattera, Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Kelly Joice, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Simone Annichiarico. Si tratta, quindi, di un mix tra volti noti e nomi freschi, provenienti dal mondo della musica, dei talent e dei social.

Scopri le ultime news su Tale e Quale Show.