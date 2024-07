Tale e Quale Show 2024 svelati da Carlo Conti: i concorrenti ufficiali

News TV

Carlo Conti ha svelato i nomi ufficiali del cast di Tale e Quale Show della prossima stagione: tra loro ex volti di Amici ed ex naufraghi dell'Isola dei Famosi.

E' stato rivelato l'attesissimo elenco ufficiale dei concorrenti di Tale e Quale Show 2024, uno dei programmi di punta di Rai1. Alla vigilia della presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2024/2025, il conduttore Carlo Conti ha svelato l'intero cast della nuova edizione dello show che anima i venerdì sera degli italiani.

Tale e Quale Show, giunto alla sua 14°edizione, continua a conquistare il pubblico con il suo mix di talento, trasformazioni incredibili e performance mozzafiato. Ogni anno, i concorrenti si cimentano in imitazioni di celebri artisti, mettendo alla prova le proprie capacità vocali e attoriali. Il successo del programma è dovuto non solo alla formula vincente, ma anche alla passione e all’impegno dei partecipanti, che si sottopongono a ore di prove e preparazioni per rendere giustizia alle loro interpretazioni.

Ecco gli undici concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show, svelati da Carlo Conti:

Verdiana Zangaro, ex allieva di Amici

ex allieva di Amici Thomas Bocchimpiani, ex allievo di Amici

ex allievo di Amici Roberto Ciufoli, attore, ex naufrago de L'Isola dei Famosi

attore, ex naufrago de L'Isola dei Famosi Justine Mattera , showgirl ed naufraga de L'Isola dei Famosi

, showgirl ed Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, attore e presenatore

figlio di Walter Chiari, attore e presenatore Giulia Penna, cantante e youtuber

cantante e youtuber Amelia Villano , speaker radiofonica

, speaker radiofonica Carmen Di Pietro , showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi

, showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi Kelly Joyce , cantante francese

, cantante francese Massimo Bagnato , attore comico

, attore comico Feysal Bonciani, attore teatrale

In giuria, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi ma è previsto anche un quarto giudice a rotazione. Il trio fisso sarà affiancato di puntata in puntata da un quarto giudice, con nomi già noti come Stefano De Martino, Pupo e Geppi Cucciari che faranno parte della giuria.