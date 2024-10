Se mi lasci non vale chiude in anticipo: ascolti deludenti per il programma Rai condotto da Luca Barbareschi

News TV

Se mi lasci non vale, programma Rai sui sentimenti e coppie in crisi condotto da Luca Barbareschi, chiude in anticipo, a causa degli ascolti deludenti.

Ascolti deludenti per Se mi lasci non vale, reality in onda su Rai2 e condotto da Luca Barbareschi. Per tale motivo, l'azienda di Viale Mazzini ha preso la decisione di chiudere in anticipo il programma. La trasmissione, che avrebbe dovuto andare in onda ancora per altre 3 puntate, finirà infatti il 5 novembre, con ben due settimane di anticipo.

Se mi lasci non vale: ascolti deludenti, Rai chiude il programma di Luca Barbareschi

Il reality era stato ribattezzato come la versione Rai di Temptation Island, sebbene Barbareschi avesse cercato di smorzare l'appellativo, dichiarando che Se mi lasci non vale non avrebbe avuto al centro delle sue storie tradimenti e scandali, ma 6 coppie in crisi e il loro percorso per ritrovare la loro armonia e scintilla.

Purtroppo, gli ascolti delle prime due puntate sono stati particolarmente deludenti, con il primo appuntamento che ha sfiorato 1,8% di share e con un di poco più alto 2% per la seconda puntata, per un totale di 293mila e 321mila spettatori.

Visti questi risultati, Rai avrebbe deciso di chiudere in anticipo il programma e mandare in onda l'ultimo appuntamento per martedì 5 novembre. Le ultime tre puntate, come rivela DavideMaggio.it verranno condensate in un'unica puntata, la cui durata potrebbe superare i 170 minuti:

"Dopo il flop di ascolti, Rai 2 chiude il reality condotto da Luca Barbareschi. La Rai ha deciso di accorpare i tre appuntamenti mancanti in un’unica serata"

Se mi lasci non vale: ecco chi sono le sei coppie che partecipano al programma

I dodici partecipanti, tutti alle prese con diverse problematiche legate alle loro dinamiche di coppia, sono stati rivelati nelle scorse settimane. Aiutati da coach e attraverso confronti individuali e di coppia, avevano come obiettivo quello di comprendere se il loro amore fosse abbastanza forte e se i problemi della loro storia potranno essere risolti.

Le coppie sono così formate: Clarisse e Alessadro, Federica e Andrea, Floriana e Alessandro, Giulia e Mirko, Michela e Andrea e Aneta e Daniel.

I primi deludenti ascolti hanno portato il programma a uno spostamento dal lunedì al martedì, per evitare il confronto con il Grande Fratello, ma trovandosi così a gareggiare con il finale dell'ultima edizione di Temptation Island. Purtroppo, neppure il cambio di programmazione ha favorito gli ascolti, che sono rimasti pericolosamente bassi.