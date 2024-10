Se mi lasci non vale, al via il docureality delle coppie con Luca Barbareschi: "Copia di Temptation Island? Lo evitiamo"

News TV

Se mi lasci non Vale, è un autentico esperimento televisivo in cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company, in onda il lunedì in prima serata su Rai 2 a partire dal 21 ottobre.

Se mi lasci non vale, al via a partire da lunedì 21 ottobre in prima serata su Rai2

Un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, 7/7. Il programma racconta le storie di queste coppie normali unite da un intento comune: il desiderio di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. Non si vince nulla, si vince la propria felicità e quella della coppia facendo chiarezza nella propria vita.

Al termine dell’ultima puntata, dopo aver compiuto questo lungo percorso, ciascuna coppia deciderà il proprio destino amoroso. Per molti di loro è l’ultima chance per ritrovare serenità e voglia di stare insieme. Ma non saranno soli. Una squadra di psicologi, le prove e le sfide da superare, la stessa convivenza ed i confronti di gruppo, porteranno i nostri partecipanti a prendere coscienza delle dinamiche di coppia e a sviluppare i giusti anticorpi per cercare di superare la crisi. Alcuni ci riusciranno. Per altri sarà la conclamazione di una storia che non ha futuro.



Un docureality che non solo racconta le crisi comuni a tante coppie ma, attraverso una psicoterapeuta e una soul coach, permette di riconoscere dinamiche profonde e suggerisce approcci per superare i problemi e i blocchi stimolando la nostra intelligenza emotiva. I veri protagonisti del reality sono le coppie, con le emozioni, le riflessioni e le empatie che li contraddistinguono. A proporre i percorsi di ciascuna di loro sarà il team di coach guidati da Luca Barbareschi. Affettività, sessualità, spirito di condivisione, dialogo ed ascolto, rispetto e relazionalità evoluta sono solo alcune delle aree in cui le coppie saranno chiamate a confrontarsi ed impegnarsi attraverso confronti, prove dentro e fuori dalla villa.

Oggi, in conferenza stampa, sul paragone con Temptation Island, Barbareschi è stato perentorio:

"Non c'entra assolutamente nulla"

"Era il nostro punto di riferimento da evitare. Partiamo da presupposti diversi, lì ci sono meccanismi scritti, costruiti" , ha aggiunto Giovanni Anversa, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time.

Nella villa, ci sarà anche una settima coppia, reale ma di attori. I due rappresentano gli occhi e le orecchie di Luca nella villa: sono, per così dire, infiltrati. Percepiti dagli altri alla pari, in realtà saranno portatori di temi scelti dal Programma per generare confronti e riflessioni e per raggiungere il primo, più importante obiettivo: far capire a ciascuno cosa veramente desidera. La loro reale identità verrà svelata agli altri soltanto alla fine.