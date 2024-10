Sanremo Giovani: Alessandro Cattelan al timone dei cinque appuntamenti su Rai2

News TV

Alessandro Cattelan accompagnerà i giovani artisti fino alla finale di Sanremo Giovani - Sarà Sanremo prevista per il 18 dicembre prossimo.

Sarà Alessandro Cattelan a condurre i cinque appuntamenti di Sanremo Giovani, in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre.

Alessandro Cattelan al timone di Sanremo Giovani e del Dopofestival

Quest’anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent, che inizierà in tv a novembre con Sanremo Giovani per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Alessandro Cattelan accompagnerà i giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “Sanremo Giovani - Sarà Sanremo” del 18 dicembre. Ma l’impegno di Alessandro non finisce qui: a febbraio, infatti, condurrà il "Dopofestival", che - come già annunciato dal Direttore Artistico Carlo Conti - tornerà sugli schermi di Rai 1 dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival.

Ogni anno, il prestigioso palco dell'Ariston si apre ai talenti emergenti con Sanremo Giovani, l'importante competizione musicale che dà voce alle nuove promesse della scena italiana. Questo evento rappresenta un trampolino di lancio per i giovani artisti che desiderano farsi conoscere dal grande pubblico e conquistare un posto tra i Big del Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani offre ai partecipanti l'opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti del settore musicale e a milioni di spettatori, portando in scena brani inediti che riflettono la creatività e la freschezza della nuova generazione di musicisti italiani. Un evento che celebra non solo il talento, ma anche il coraggio di osare e di proporre nuove sonorità. Ogni edizione è caratterizzata da un mix di emozione, scoperta e innovazione, facendo da ponte tra la tradizione del Festival di Sanremo e il futuro della musica italiana. I vincitori di Sanremo Giovani non solo hanno la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo nella categoria principale, ma spesso diventano veri protagonisti del panorama musicale nazionale e internazionale.