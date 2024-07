Real Team: Angela di AN Megastore arriva sulla rete con un programma sulla sua vita!

News TV

La star di TikTok e Instagram, Angela Mega Star, sbarcherà su Real Time con un programma tutto suo, per raccontare la sua vita. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla notizia!

Angela di AN.Megastore arriva anche in tv, dopo aver collezionato migliaia di followers su Instagram e TikTok con i video che sponsorizzano il suo negozio, Angela sarà protagonista di un programma tv che arriverà il prossimo inverno su Real Time. Ad annunciarlo è stato il direttore della rete Gesualo Vercio.

Real Time: Angela di AN.Megastore sbarca in tv. Arriva Angela Mega Star

Con un annuncio a sorpresa, Gesualdo Vercio, direttore di Real Time, ha confermato che il prossimo gennaio 2025 sbarcherà sulla rete un nuovo programma, con una protagonista molto speciale. Stiamo parlando di Angela di AN.Megastore, proprietaria di un negozio a Roma, diventata popolarissima grazie ai video tormentoni che hanno spopolato su TikTok e Instagram.

Stando a ciò che ha rivelato Vercio, Angela sarà protagonista di un one woman show che racconterà la sua vita e la sua carriera, compresi gli aspetti del suo business e di come è arrivata a essere una celebrità del web. Inoltre, il programma che ha già un nome, Angela Mega Star, racconterà anche della vita della comunità cinese in Italia.

In merito all'arrivo del nuovo programma su Real Time, il direttore della rete ha dichiarato che la scelta di raccontare del percorso di Angela di AN.Megastore è una decisione coerente con la linea editoriale della rete, che da sempre ha cercato di mostrare al pubblico storie dei cosiddetti personaggi larger than life. Ma è anche un'occasione, dopo Italiani Made in China, di raccontare la vita della comunità cinese in Italia:

"Angela Mega Star dovrebbe arrivare a inizio 2025. È certamente un altro esempio della nostra costante ricerca di personaggi larger than life ed è inoltre un’occasione ancora più importante, perché è dai tempi di Italiani made in China che cerchiamo di raccontare la comunità cinese in Italia"

Prima di Angela di AN.Megastore, Real Time ha portato sullo schermo le storie di Clio Zammatteo (che di recente ha annunciato il divorzio dal marito Caludio Midolo), che con il suo brand di make-up è diventata una delle prime influencer nel campo, ma ha anche fatto conoscere Enzo Miccio e la figura del wedding planner delle star e non solo. Perciò, scegliere ora di rendere protagonista Angela, che è considerata una vera star dei social, non è che un ulteriore tassello che si aggiunge alla collezione di personaggi famosi che la rete ha fatto conoscere e celebrare.

Angela di AN.Megastore: dal successo su TikTok al programma di Real Time

Ma chi è Angela di AN.Megastore? Se bazzicate su TikTok e Instagram allora avrete visto sicuramente un suo video. Angela, il cui vero nome e Lin Jianghua, è proprietaria di un negozio a Roma Ostiense nella zona sud della Capitale, in cui è possibile trovare di tutto. Arrivana in Italia circa 40 anni fa, dopo aver vissuto a Bologna e Milano, si è sposata e si è trasferita a Roma, dove ha aperto il suo negozio, AN.Megastore.

Ma com'è diventata la star del web che tutti conoscono? Il suo negozio, che può sembrare all'apparenza un comunissimo negozio gestito da persone della comunità cinese in Italia, come se ne vedono tanti in giro, è diventato famosissimo quando Angela e il figlio Alessandro hanno iniziato a pubblicare su TikTok dei video promozionali, per sponsorizzare ciò che vendevano. In ogni filmato, un ragazzo o una ragazza (di solito si tratta dell'attrice Michela Rullo) entrano nel negozio di Angela disperati e alla ricerca di qualcosa: "Angela, mi devi aiutare. Solo tu puoi" è diventato un tormentone iniziale a cui si affianca la risposta di Angela che con il suo "Certo, qui abbiamo tutto" ha reso iconico il suo negozio.

Le richieste mostrate nei video sono le più varie e a volte anche palesemente inventate, eppure, funzionano, divertono e in breve tempo l'account di TikTok di AN.Megastore ha raggiunto un impressionante numero di followers, oltre 340.0000. A oggi, i social sono gestiti con l'aiuto della Enne Agency, che ha permesso ad Angela di diventare una star del web. Oltre ai video sui social, Angela ha lanciato anche la linea di abbigliamento Bella fisica, in riferimento a Michela Rullo, che viene così chiamata dalla proprietaria durante le scenette. E, ora, la sua vita diventerà protagonista di un programma tv su Real Time. Per scoprire cosa racconterà Angela Mega Star, appuntamento a gennaio 2025.