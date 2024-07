Noos - L’avventura della conoscenza, le anticipazioni della terza puntata, questa sera su Rai1

News TV

Torna la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, in onda oggi giovedì 11 luglio alle 21.25 su Rai 1.

E' Pompei la destinazione della terza puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza, in onda oggi, giovedì 11 luglio alle 21.25 su Rai 1.

Noos - L’avventura della conoscenza: le anticipazioni della terza puntata

Alberto Angela andrà alla scoperta di un cantiere edile di duemila anni fa, rimasto sepolto sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e recentemente riportato alla luce dagli scavi del Parco archeologico nella Regio IX. Di Pompei e della vita dei suoi antichi abitanti si parlerà anche in studio, con un ospite d’eccezione: il direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel. Dal passato al futuro, le telecamere di "Noos" mostreranno qualcosa che a lungo è sembrato un miraggio ma che ora sta diventando una realtà: il vaccino anticancro, basato sulla stessa tecnologia dei vaccini a “mRna” utilizzati contro il Covid. Verrà illustrato per quali tipi di tumori è in corso di sperimentazione e quali sono le speranze per il futuro.

Ci si sposterà poi lì dove si allenano i più promettenti atleti olimpici, con l’aiuto, ormai fondamentale, della tecnologia.

Si scoprirà quali sono le innovazioni tecniche alla base dell’allenamento di campioni come Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi, Simona Quadarella. Infine, si accederà al cantiere dove si sta lavorando senza sosta alla costruzione della galleria ferroviaria più lunga del mondo, quella del Brennero.

Tanti gli ospiti anche in questa puntata: Samantha Cristoforetti svelerà come sarà organizzata la futura base spaziale sulla Luna, il paleontologo Alessandro Chiarenza parlerà di quanto fossero davvero grandi i dinosauri e la nutrizionista Elisabetta Bernardi analizzerà rischi e benefici del latte e dei formaggi. L’attrice e regista Paola Cortellesi darà la voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere dell’ alfabeto. E ancora, lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia di un sanguinoso mistero ambientato ad alta quota e risolto dalla scienza; l’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri aiuterà a capire l’evoluzione della moderna Turchia, un paese decisivo negli equilibri tra oriente e occidente. Il filosofo della biologia Telmo Pievani illustrerà il ruolo delle migrazioni nella storia dell’evoluzione umana, lo psicologo e co-fondatore del CICAP Massimo Polidoro suggerirà come difendersi dalle fake news e dalla manipolazione delle emozioni e il professor Emmanuele Jannini parlerà di come prevenire e affrontare le malattie sessualmente trasmissibili. Anche questa puntata si aprirà con spettacolari immagini della natura: la serie della Bbc "Serengeti" seguirà le avventure di una famiglia di elefanti.

Non mancheranno i giovani divulgatori di "Noos”. Giuliana Galati e Ruggero Rollini con i loro esperimenti di fisica e chimica e sveleranno il principio che sta alla base delle abilità dei fachiri, Edwige Pezzulli mostrerà le stupefacenti immagini del pianeta Giove e Luca Perri parlerà degli ologrammi in 3D visti nella saga di "Guerre Stellari" e oggi diventati realtà grazie alla scienza.

La terza puntata di Noos - L’avventura della conoscenza, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1