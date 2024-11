La Corrida di Amadeus non decolla: gli ascolti

News TV

Ieri, mercoledì 6 novembre, in prima serata su Nove, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de La Corrida condotta per la prima volta da Amadeus dopo quella storica condotta dall'indimenticabile Corrado e successivamente da Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti.

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio: gli ascolti della prima puntata

Per otto settimane, La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, prodotto da Banijay Italia e Corima, riporterà in vita uno dei programmi più amati della radio e della TV italiana, mantenendo il suo inconfondibile spirito e format. Ma come è andata la puntata d'esordio? Gli ascolti non sono stati eccellenti e il programma si è assestato intorno al 5,8% di share e 850.000 di telespettatori. La serata di ieri è stata vinta da Canale 5, con la semifinale di Io Canto Generation che ha registrato 2.084.000 telespettatori pari al 14,7% di share.

La Corrida è uno dei programmi di intrattenimento più amati e longevi della televisione italiana, ha una storia ricca che ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo. Il programma nasce come un’idea radiofonica, creata da Corrado Mantoni e il fratello Riccardo Mantoni. La prima trasmissione andò in onda il 19 gennaio 1968 su Radio Rai, con il titolo La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, un varietà dedicato ai dilettanti che si esibivano davanti a un pubblico che aveva la libertà di applaudire o fischiare, esprimendo il proprio gradimento o disapprovazione. Il grande successo radiofonico spinse il programma a fare il suo esordio in televisione nel 1986 su Canale 5. Anche nella versione televisiva, la conduzione fu affidata a Corrado, che riuscì a portare lo stesso spirito di spontaneità e divertimento sul piccolo schermo.

Corrado condusse La Corrida fino al 1997, prima di ritirarsi dalla televisione, poco prima della sua scomparsa nel 1999. Nel 2002, Gerry Scotti prese il timone dello show. Il conduttore vi restò fino al 2009, raccogliendo grande affetto dal pubblico. Flavio Insinna prese le redini nel programma nel 2011 . Dopo una pausa, Carlo Conti rilanciò il programma su Rai 1 nel 2018. La sua conduzione segnò il ritorno di La Corrida al pubblico generalista, continuando a celebrare i dilettanti con lo stesso calore e spirito ironico degli esordi. Nel 2024, il testimone è passato a Amadeus, una nuova edizione dello storico programma, in onda sul Nove.