Ballando con le Stelle: Milly Carlucci fa chiarezza sul cachet di Barbara D'Urso, ospite della puntata di questa sera

Milly Carlucci, ospite oggi a Tv Talk, ha parlato della recente indiscrezione diffusa da Dagospia relativa al compenso della partecipazione di Barbara D'Urso come ballerina per una notte, nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda oggi, sabato 5 ottobre in prima serata su Rai1.

Milly Carlucci: "Barbara D'Urso 70 mila euro per Ballando? Smentita assoluta, non corrisponde alla verità"

Il portale diretto da Roberto D'Agostino ha infatti spifferato che l'ex timoniera di Pomeriggio 5, per le due esibizioni prevista questa sera (una salsa e una Bachata) percepirà una cifra che si aggira intorno a ben 70 mila euro.

"La notizia è clamorosa, perché per accennare dei passi si danza Carmelita prenderà 70.000 Euro. Si tratta di una cifra molto alta, un cachet che in Rai non si vedeva da tempo. Circolano anche molti retroscena su possibili progetti futuri di Carmelita, con due programmi. Nel dubbio adesso lei prenderà i suoi 70.000 Euro e poi vedremo cosa succederà in futuro“. questa l'indiscrezione di Dagospia che ha anticipato anche un possibile ritorno di Carmelita nella tv di Stato.

Ebbene, secondo quanto ha dichiarato oggi la padrona di casa, Milly, la cifra non sarebbe assolutamente veritiera. Ecco cosa ha riferito la Carlucci a ospite di Mia Ceran a Tv Talk:

“Sì ho letto quello che si dice on line. Però è una polemica nata su cifre inesistenti. Uno dice una cosa inesistente e tutti la ripetono come se fosse vera. So per certo che non è quella la cifra. Smentita assoluta, magari spendessimo così tanto denaro, non corrisponde alla verità”.

La D'Urso si esibirà questa sera come Ballerina per una Notte, prima in una Bachata, danzando sulle note di “Todo de me,” versione spagnola della hit “All of me”, e poi in una Salsa sulle note di “Azafata” accompagnata dal professionista e formatore della Federazione Italiana Danza, Gianni Scandiffio .

“Ballerà due pezzi, una bachata e una salsa sensualissima. Scenderà in pista con il suo ballerino e sarà bravissima. Ha un abito spettacolare, non potete capire quanto è bello. Tutto nero in pizzo ed è meraviglioso“. ha dichiarato la “tribuna del popolo”, Rossella Erra a RTL 102.5