Annalisa Tutti in Arena: il concerto evento questa sera su Canale 5 

Il concerto-evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live della cantautrice all’Arena di Verona

Ogi, iovedì 5 settembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, andrà in onda “Annalisa Tutti in Arena”, il concerto-evento all’insegna della grande musica con le immagini del primo live completamente sold out della cantautrice all’Arena di Verona tenutosi lo scorso 14 maggio.

Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti con i più grandi successi di Annalisa. Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Accompagnano Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista, determinandone l'intensità e la potenza. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci. Il Creative Director, Lighting e Show Designer creerà un ambiente capace di riflettere il concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che, attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo. Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall’inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa.

Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale. Questa è ultima occasione di vedere live Annalisa, che ha concluso un tour sorprendente con oltre 200 mila biglietti venduti tra palazzetti, due Arena di Verona e una serie di concerti nei principali festival estivi, realizzando ovunque il sold out.

“Sinceramente” ed “E poi siamo finiti nel vortice” sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del 2024, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima” sono presenti nella Top 100. Tutti questi traguardi l’hanno portata a ottenere 46 platini e 12 oro, è la donna più certificata del 2024 e, ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato.

Il suo ultimo singolo con Tananai “Storie Brevi” è ai vertici della classifica ufficiale Fimi /Gfk e nell’airplay radiofonico. “

Annalisa Tutti in Arena ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5