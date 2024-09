Affari Tuoi, Stefano De Martino debutta come conduttore ed entusiasma il pubblico

News TV

Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di Affari Tuoi ieri, 2 settembre, e sembra che la prima puntata abbia entusiasmato il pubblico.

Stefano De Martino ha debuttato come conduttore di Affari Tuoi ieri sera, lunedì 2 settembre, su Rai1. L'ex allievo di Amici ha omaggiato nel corso della puntata l'ex conduttore Amadeus e la sua prima serata ha convinto il pubblico che lo ha accolto con entusiasmo.

Stefano De Martino inizia la sua avventura da conduttore di Affari Tuoi, non mancando di citare Amadeus e il suo motto: "Come direbbe il buon Amadeus, soldi sicuri!". Ironico e spigliato, De Martino accoglie la coppia formata da Monica ed Enzo dal Veneto con il pacco numero 20 e scherza presentandosi come new entry nel programma insieme al concorrente proveniente dalle Marche.

Ospite al TG1, prima della puntata, De Martino non ha nascosto l'emozione e ha dichiarato:

"Mi sono allenato tutta l’estate. Anzi, non vedo l’ora di debuttare perché è stata un’estate lunghissima dall’attesa snervante. Sono molto entusiasta, non vedo l’ora di cominciare e di fare compagnia ai nostri telespettatori tutte le sere. Abbiamo ripreso i vecchi pacchi di cartone, il mio telefono con la cornetta e il dottore è sempre agguerrito. I concorrenti sono reduci dalla scorsa edizione, sono quelli che dovevano giocare. Li ho conosciuti e sono molto emozionati: è bello perché quell'emozione e quell'adrenalina diventa anche la mia"

Sui social fioccano commenti entusiasti da parte dei fan della trasmissione, che sembrano così promuovere De Martino: buona la prima, dunque!

Stefano De Martino, dopo Affari Tuoi anche la conduzione dell'Eredità?

Oltre alla conduzione di Affari Tuoi, che gli è stata affidata dopo l'addio di Amadeus alla Rai, Stefano De Martino potrebbe accaparrarsi anche l'Eredità? Lo storico game show Rai è ora condotto da Marco Liorni, scelto dai vertici dell'azienda di Viale Mazzini per sostituire Amadeus.

Il conduttore di Bar Stella ha ammesso in una recente intervista alla conferenza stampa per Affari Tuoi che poter condurre anche l'altro storico programma Rai sarebbe per lui un sogno:

"Diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’Eredità, ma adesso c’è Liorni"

Durante la conferenza stampa, per la prima volta De Martino ha anche svelato in che rapporti è con l'ex moglie Belen Rodriguez, specificando che la loro relazione è quella di due genitori che, in maniera civile, si occupano del loro figlio.