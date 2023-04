Verissimo, Samu Segreto si racconta dopo l'esperienza ad Amici

Gossip TV

Eliminato durante la terza puntata del Serale di Amici, Samu Segreto è stato ospite a Verissimo, dove si è raccontato a Silvia Toffanin. Vediamo insieme cosa ha detto.

Samu Segreto è stato tra i concorrenti delle ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi più amati dal pubblico e la sua eliminazione, durante la terza puntata del Serale del talent di Canale 5, ha intristito molto il pubblico. Oggi, sabato 8 aprile, il ballerino è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove si è raccontato e ha svelato la sua esperienza nel programma.

Verissimo, Samu Segreto: la sua esperienza ad Amici, la passione per la danza ed...Elena D'Amario

Il giovane ballerino, 18 anni appena compiuti, si è raccontato a Verissimo, nello studio di Canale 5 dove è stato ospite di Toffanin: il ballerino ha svelato l'importanza che ha avuto nella sua vita sua madre, Loredana, un autentico punto di riferimento per lui e che lo ha incoraggiato a inseguire i suoi sogni. Samu ha anche parlato di Emanuel Lo, il suo coach nella scuola di Amici e lo ha definito un'ispirazione per lui e che non poteva sperare di trovare un professore migliore di lui nella scuola.

Ma il giovane ballerino, stuzzicato da Silvia Toffanin, ha anche parlato d'amore: la conduttrice gli ha chiesto se c'era qualcuna nella scuola per cui aveva un debole e il ragazzo ha preferito un timido "no comment". Per Maddalena Svevi, ad esempio, ha ammesso di non provare altro che amicizia. Ma la conduttrice scherzosamente gli ha mostrato la donna - perché tra il ballerino e la ragazza in questione c'è una certa differenza d'età - per cui Samu ha perso la testa: stiamo parlando della ballerina professionista Elena D'Amario! Anche nella scuola, Samu aveva svelato di avere una profonda cotta per la ballerina, tanto da dichiararsi in puntata, sotto lo sguardo stupito della diretta interessata e divertito di Maria De Filippi.

Il ballerino ha anche parlato del profondo amore per la danza e di come abbia iniziato da piccolo, con Silvia Toffanin che mostrava al pubblico una clip di lui bambino al programma Pequenos Gigantes e di come si è esibito con tanta naturalezza. Attualmente il ballerino è impegnato nel tour di Stranizza d'Amuri, il film di cui è protagonista diretto da Beppe Fiorello.

