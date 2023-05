Verissimo, parla Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Silvia Toffanin ha raggiunto e superato ogni più roseo obiettivo"

Gossip TV

Si è conclusa domenica 14 maggio 2023, la ventisettesima edizione del talk show di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, al timone del programma dal 2006. Anche quest'anno, Verissimo, è stato un successo di ascolti per la rete ammiraglia Mediaset che ha raddoppiato da alcuni anni la messa in onda, trasmettendo il programma con un doppio appuntamento, il sabato e la domenica.

“Verissimo è un’oasi di grazia e stile", parla il direttore di Canale 5

Lo storico appuntamento del sabato è sempre risultato vincente, con una media di 2.213.000 spettatori, share del 22.7%, crescendo di +3 punti percentuali rispetto alla passata stagione (share 19.9%). Particolarmente apprezzato dal pubblico femminile, dove ha raggiunto il 27.7% di share, il programma si è confermato un pilastro fondamentale nel palinsesto di Canale 5.

Successo consolidato anche per l’appuntamento della domenica del talk, che ha collezionato una media di 2.388.000, share del 20.6%.

Partito con il raddoppio nel 2021, il domenicale di Verissimo ha conquistato da subito l’affetto dei telespettatori e in questa stagione, in un panorama televisivo sempre più ricco di proposte, è addirittura riuscito a incrementare i suoi ascolti di +1 percentuale rispetto allo scorso anno (share 19.6%).

Leader assoluto della sua fascia, con puntate record oltre il 24% di share, il talk è riuscito a conquistare un segmento di platea televisiva prezioso per la domenica pomeriggio di Canale 5, quello dei giovani 15-34enni, target in cui ha registrato una media del 23.7% di share.

Il programma si conferma leader anche sul fronte digital con oltre 60 milioni di video visti su web, app e tv connesse. Benissimo anche sui social: Verissimo si è posizionato nella top five dei programmi più seguiti della stagione tv. In particolare, su Instagram l’account ufficiale ha raggiunto oltre 40milioni di interazioni a settimana. Su Twitter l'hashtag #Verissimo è entrato ogni settimana nella TOP 10 delle tendenze italiane.

Verissimo ha dato anche prova di grande versatilità, grazie alla realizzazione di alcuni speciali del programma e la copertura in diretta di eventi straordinari, in collaborazione con il Tg5, ottenendo ottimi risultati d’ascolto.

"Punto fermo dell’imbattibile weekend pomeridiano di Canale 5 “Verissimo” è un’oasi di grazia e stile. Forte di un’esperienza maturata sin dal 2006 al timone del talk, Silvia Toffanin ha raggiunto e superato ogni più roseo obiettivo, sia per ascolti sia per valore editoriale. Oggi, al temine di una stagione importante e ricchissima, ringrazio l’intero team del programma e in particolare Silvia, figura di riferimento per le interviste televisive, dove modula con ritmo, empatia e toni, temi di costume e di attualità. Bravissima!" ha dichiarato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.