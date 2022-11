Verissimo, le ex ginnaste Anna Basta e Nadia Corradini si confessano: "Avevamo paura anche di bere l'acqua"

Gossip TV

A Verissimo le ex atlete della Nazionale di ginnastica ritmica Anna Basta e Nadia Corradini si confessano e raccontano ciò che erano costrette a subire durante gli allenamenti e non solo. Ecco cosa hanno raccontato.

La bufera che ha investito la Nazionale di ginnastica ritmica italiana non accenna a placarsi. Nella puntata di oggi, sabato 19 novembre, a Verissimo due ex Farfalle Azzurre, Anna Basta e Nadia Corradini, hanno deciso di raccontare la verità sugli allenamenti e le condizioni in cui avvenivano.

Anna Basta e Nadia Corradini, la verità delle ex Farfalle Azzurre a Verissimo

Nina Corradini e Anna Basta sono due ex atlete della Nazionale di ginnastica ritmica. Oggi, si sono raccontate a Verissimo e hanno rivelato la verità sui difficili anni passati nella squadra. Entrambe hanno iniziato a praticare ginnastica ritmica da piccolissime (4 anni e 9 anni) e sono entrate nella squadra Nazionale Italiana delle Farfalle Azzurre.

"Già dopo un anno che ero entrata in squadra, ho iniziato a sentire dei commenti e umiliazioni pubbliche che non mi facevano stare bene. Ho iniziato a star più male, fino al 2020 fino a quando ho deciso di abbandonare la ginnastica."

Le due ex atlete raccontano di un'adolescenza diversa da quelle delle coetanee, vissuta in stanze di albergo per 11 mesi all'anno. La maggior parte a Desio, due mesi in estate a Follonica. I genitori potevano andare a trovarle una volta al mese e il tempo con loro era limitato. Perciò, in una situazione del genere, la figura dell'allenatore diventava centrale nella vita di queste ragazze, si sostituiva ai genitori, le proteggeva:

Le ragazze si sono aperte anche sulle dinamiche che si erano create all'interno dell'ambiente e sulla tossicità del rapporto con i propri allenatori

"Il rapporto che si crea con l'allenatore è di dipendenza, cercavi la sua approvazione, anche quando ti sta facendo del male. Si tratta di una relazione tossica.Ti fanno pensare che tu sia sbagliata e che abbiano ragione loro. Solo dopo aver seguito un percorso con una psicologa ho capito la pericolosità."

Tra le accuse che sono state rivolte agli allenatori della Nazionale c'era quella del controllo eccessivo del peso. Su questo le due ex atlete Anna Basta e Nadia Corradini hanno rivelato delle situazioni abominevoli:

"La pesata giornaliera diventava così importante che non indossavamo neppure il top, perché il top sportivo pesa due etti. Avevamo paura di dire il nostro peso alle nostre compagne e ci mettevamo in fila per ultime per non essere giudicate anche da loro. Abbiamo smesso di fare colazione prima di essere pesata. Avevamo paura di bere anche un bicchiere d'acqua. E, quando il peso non era quello ideale, ci dicevano cose orribili 'Sei incinta', 'Non ti vergogni di essere così', 'Guarda che sedere che hai...', 'Vergognati'. Solo che non era più solo la mattina, ma tutti i giorni, anche durante gli allenamenti."