Verissimo, arrivano Ilary Blasi e a sorpresa un ex gieffina del Grande Fratello Vip 7

Gossip TV

Il talk show di Silvia Toffanin si prepara a due grandi sorprese.

A Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pare stia arrivando due ospiti a sorpresa e molto attesi.

Verissimo, in arrivo Ilary Blasi e un'ex gieffina a sorpresa

La prima sarebbe niente di meno che Ilary Blasi che per la prima volta in televisione parlerà della chiacchieratissima superazione con Francesco Totti. La conduttrice romana, non poteva che scegliere il salotto della Toffanin, sua grande amica e collega della rete ammiraglia Mediaset. Stando a quanto ha riferito il portale di Tv Blog, l'attesa intervista a Ilary potrebbe essere registrata questa settimana per andare in onda nel weekend a poche ore dal ritorno della Blasi al timone dell'Isola dei Famosi, che tornerà in prima serata su Canale 5, lunedì 17 aprile prossimo.

Ma non è finita qui. L'azienda Mediaset sembra che stia per fare un'eccezione per l'ultima edizione del Grande Fratello Vip che ha visto molti ex gieffini ( tra cui i finalisti e persino la vincitrice Nikita Pelizon) grandi assenti. Secondo quanto viene riferito insistentemente infatti, Berlusconi pare voglia dimenticare l'ultima edizione e abbia quindi posto un veto anche nelle consuete interviste di Verissimo.

Ma quali saranno le eccezioni di Verissimo per gli ex gieffini del Gf Vip ? Tvblog svela il nome di Milena Miconi e di Sonia Bruganelli. Anche quest'ultima sarebbe infatti in procinto di un imminente faccia a faccia con la Toffanin.