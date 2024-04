Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Vladimir Luxuria e Tina Cipollari

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci sarà la squadra de L’Isola dei Famosi al completo con la presentatrice Vladimir Luxuria insieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Direttamente dallo studio di Uomini e Donne, l’opinionista Tina Cipollari, poi spazio agli ultimi eliminati dal Serale di Amici, i ballerini Giovanni e Nicholas.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 6 aprile 2024, Silvia Toffanin incontra i protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via dall’8 aprile su Canale 5. Ci saranno la nuova conduttrice Vladimir Luxuria e i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inoltre, saranno ospiti, con le loro storie, due dei futuri naufraghi: Samuel Peron e Luce Caponegro (Selen). Spazio poi a due giovani talenti, ovvero gli ultimi eliminati dal serale di Amici, i ballerini Nicholas e Giovanni. Toffanin farà un’intensa intervista a Mauro Corona, per la prima volta in televisione con la figlia Marianna. Infine Enrico Papi ci racconta tutti i segreti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda dal 10 aprile su Italia 1.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 7 aprile 2024, Silvia Toffanin accoglie per un ritratto inedito una protagonista assoluta della musica italiana: Ornella Vanoni. Spazio poi al toccante racconto di Gino Cecchettin, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne con il libro dal “Cara Giulia”, proprio in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall’ex fidanzato. E ancora in studio Michele Bravi, giudice di Amici, in uscita con un nuovo album dal titolo “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”. Intervista di coppia per Tina Cipollari la verace opinionista di Uomini e Donne, con la sorella Annarita. Prosegue la carrellata dei volti di Terra Amara per la gioia delle amanti della soap di Canale 5: questa settimana sarà la volta di Altan Gördüm, l’attore che interpreta lo spietato Haşmet Çolak.

