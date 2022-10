Verissimo Anticipazioni: Ospite in studio Belen Rodriguez

Gossip TV

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 . In studio Belen Rodriguez ,Arisa e Anthony Delon.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Anthony Delon che parlerà del complicato rapporto con il padre, l’indimenticabile Alain Delon.

In studio anche la bellissima Alena Seredova, prossima alle nozze e al settimo cielo. Largo poi a Ron e ai due presentatori di Mattino 5, Federica Panicucci con Francesco Vecchi. Infine, sarà ospite la show girl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 2 ottobre 2022, Silvia Toffanin intervista Belen Rodriguez, tra vita privata e progetti futuri come quello che la vede nuovamente al timone de Le Iene su Italia 1. Lago anche a Vanessa Incontrada, che dalla prossima settimana dietro al bancone di Striscia la notizia con Alessandro Siani. E ancora, a Verissimo la vita piena di gioie, ma anche di dolori dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere e i primi splendidi 40 anni di Arisa, tornata nella scuola di Amici in veste d’insegnante di canto.

