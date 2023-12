Verissimo Anticipazioni, in studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello, e Angelica Baraldi ovvero l’ultima eliminata dal reality show. Spazio poi all'intervista esclusiva di Ilary Blasi.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 2 dicembre 2023, ci sarà Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo “Troppo fiera. Troppo fragile”. Direttamente dalla casa più spiata d’Italia, Angelica Baraldi ovvero l’ultima concorrente eliminata dal reality di Canale 5.

Torna Verissimo uno dei volti più amati della soap turca Terra Amara, l’attrice Esra Dermancıoğlu, che presta il volto a Behice. In studio una coppia molto affiatata nata nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. E parlando d’amore sarà presente anche Annalisa Minetti con il marito Michele. Infine, spazio alla musica con il neo papà di due gemellini Enrico Nigiotti.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 3 dicembre 2023, Ilary Blasi in una intervista esclusiva dopo il lancio del documentario Unica su Netflix e le rivelazioni sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Per parlare del grave problema di salute che l’ha recentemente colpita, sarà ospite Eleonora Giorgi sostenuta dall’affetto dei figli Paolo e Andrea. Direttamente da Io Canto Generation il racconto e le emozioni dei capisquadra Iva Zanicchi, Anna Tatangelo e Mietta, con tre dei giovani talenti musicali. Infine, la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

