Verissimo Anticipazioni, in studio Ida Platano e Mujgan di Terra Amara

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne e storico volto del trono over, la bellissima interprete di Mujgan nella soap turca Terra Amara, infine la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, in attesa di due gemelline.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 9 dicembre 2023, l’emozionante racconto di vita di Rita Rusic con su sorella Lierka, poi Martina Colombari e Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. In studio Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e voce del popolo del web nella nuova edizione del Grande Fratello.

Torna a Verissimo uno dei volti più amati della soap turca Terra Amara, l’attrice Melike Ipek Yalova ovvero l’affascinante e sfortunata Müjgan. Infine spazio a Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani a teatro con la commedia “Donne in pericolo”.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 10 dicembre 2023, Silvia Toffanin intervista la giornalista Bianca Berlinguer, conduttrice di È Sempre Cartabianca su Retequattro. In studio un attore e regista di primo piano ovvero Christian De Sica e la storia di una lunghissima amicizia, quella tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Emozionante ritorno della coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller, che torneranno per raccontare come sta procedendo la gravidanza. Infine spazio Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne e volto amatissimo del trono over del dating show di Maria De Filippi.

