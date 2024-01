Verissimo Anticipazioni, in studio Alex Wyse e Raoul Bova

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno Raoul Bova, l'ex cantantge di Amici Alex Wyse e la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 13 gennaio 2024, a tre anni dalla scomparsa di un vero mito del calcio, Diego Armando Maradona, sarà in studio per celebrarlo e per parlare della sua storia, il figlio Diego Armando Maradona Junior. Largo poi alla coppia innamoratissima composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelerà la data delle prossime nozze. In studio: Murat Ünalmış, l’attore che interpreta il personaggio di Demir Yaman nella soap in onda su Canale 5, Terra Amara.

Sarà presente anche Justine Mattera, che raconterà il momento molto complicato vissuto e Alex Wyse, cantante noto per la sua partecipazione ad Amici, il talent show di Maria De Filippi. Infine, il percorso e la forza di sue sorelle unite nella vita e in tv, Silvia e Giulia Provvedi.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 14 gennaio 2024 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie per un’intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 “I Fantastici 5”. Per la prima volta insieme in studio Lino Banfi con il figlio Walter, e Sonia Bruganelli con la figlia Adele. Spazio a Eleonora Pedron che ha festeggiato da poco la sua laurea in Psicologia e torna in studio Stefano Tacconi, colpito da un aneurisma celebrale nel 2022, per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.

