Valentina Ferragni paparazzata con il nuovo fidanzato in Messico

Gossip TV

Valentina Ferragni ha un nuovo amore? A quanto pare, l'influencer è stata paparazzata con la nuova fiamma in Messico. Vediamo insieme i dettagli!

Valentina Ferragni sembra aver definitivamente archiviato la sua storia decennale con Luca Vezil, influencer e conduttore tv. La minore delle sorelle Ferragni, infatti, è stata paparazzata in Messico con la nuova fiamma. Ecco cosa sappiamo!

Valentina Ferragni con il nuovo amore in Messico

Lo scoop è stato dato in eslusiva da The Pipol, che ha pubblicato le foto in esclusiva di una festa in una discoteca messicana, in cui Valentina Ferragni e il suo nuovo amore erano in vacanza. A ottobre, lei e lo storico fidanzato Luca Vezil avevano annunciato la fine della loro storia, dopo quasi 10 anni di relazione. Dopo diversi rumors di ritorni di fiamma, tradimenti e molto altro, la stessa influencer aveva deciso di spiegare la decisione di porre fine alla storia con lo storico fidanzato: semplicemente, dopo quasi un decennio insieme, Valentina Ferragni aveva compreso che l'amore si era trasformato in affetto, forte e bellissimo, ma non era più l'amore che lega una coppia.

Dopo mesi in cui si è mostrata sempre da sola, a quanto pare qualcosa è cambiato: innanzitutto, l'imprenditrice digitale non si è mostrata sui social molto in questi giorni, insospettendo i fan, non abituati alla sua assenza. Poi la pagina di The Pipol ha svelato in anteprima le foto dell'influencer in vacanza a Tulum, in Messico. Ma non solo! Valentina Ferragni era in compagnia di un uomo misterioso, in discoteca, con cui si scambiava baci ed effusioni. Sembra abbastanza chiaro che il misterioso uomo sia la sua nuova fiamma. Di chi si tratta?

The Pipol ha svelato anche l'identità dell'uomo: si chiama Matteo Napolitano, è di Castelfranco Veneto, ma vive vicino Los Angeles, dove frequenta la Biola University. Matteo è nato nel 2001 e non è parte del mondo dello spettacolo, né legato a quello dei social. I due sono stati visti nei locali della riviera Maya mano nella mano e intenti a baciarsi e coccolarsi.