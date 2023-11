Uomini e Donne, sfilata di sogni per le dame: ma intanto volano stracci tra Aurora Tropea e Roebrta Di Padua [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si assiste alla sfilata di sogni per le dame: ma intanto volano stracci tra Aurora Tropea e Roebrta Di Padua

Oggi, a Uomini e Donne, il pubblico del dating show di Canale5 targato Mediaset è stato ammaliato dalla sfilata delle dame del trono over.

Uomini e Donne, sfilata di sogni e...stracci!

La prima a sfilare è stata Roberta Di Padua, con un lungo abito azzurro, per la sfilata dal tema I sogni son desideri: la dama riceve degli ottimi voti, tranne da Marco S., che critica il suo outfit, giudicandolo troppo ardito. Un vero trionfo per Gemma Galgani, che opta per un cambio abito e una vera scenografia con tanto di bacio a un manichino! Mentre Gianni applaude e commenta positivamente la sua esibizione, Tina non perde occasione per dire la sua. Spazio a Claudia che si esibisce sulle note di una delle celebri canzoni di Grease, interpretando Sally, e nella sua esibizione coinvolge anche Alessio, il cavaliere con cui sta uscendo, dandogli un bacio. Le votazioni sono positive, tranne che per Gianluca, il quale assegna un 5 perché a lui non è piaciuto il bacio con il cavaliere. Come sottolinea Gemma, anche Marco non è stato obiettivo, dato che ha assegnato 7 alla dama, ma un voto più alto a Roberta, per la quale è oramai evidente un forte interesse.

Arriva la volta di Elena Di Briso, che inizia la sua performance con un monologo su quanto sia difficile trovare l'amore, per poi esibirsi in un balletto che scandalizza Tina, Gianni e il pubblico delle signore sedute dietro di loro, perché la dama spalanca le gambe davanti a loro, inaspettatamente. Gli opinionisti sono sconvolti e anche Gemma non riesce a non commentare acidamente la sua esibizione. Nella discussione viene tirato dentro anche Maurizio, il quale commenta che ha apprezzato la scelta autoironica sul film della dama, ma ha trovato più elegante la sfilata di Gemma. Elena spiega poi il significato del film La chiave, ma le sue parole non convincono per nulla il parterre.

Si passa a Cristina Tenuta, che con la sua esibizione convince tutti, tranne Maurizio che le assegna un 5! Barbara De Santi con la sua consueta ironia decide di interpretare la parte della fata madrina, per poi trasformarsi in principessa e scegliere con un bacio il suo principe...Maurizio, con cui balla un romantico valzer. La scelta di Maurizio è un riferimento a ciò che il cavaliere ha rivelato negli ultimi tempi: vorrebbe corteggiare un'altra donna per capire se il suo sentimento per Elena è forte come vorrebbe e così Barbara gliene ha dato la possibilità. Tocca poi a Emanuela, che oltre a sfilare, dipinge un cuore stilizzato su una tela, scatenando l'ironia di Tina. Si arriva ad Aurora Tropea e alla sua esibizione che scatena un putiferio in studio: la dama si presenta ancora una volta come una vittima e una sofferenza e si attira le critiche di Roberta Di Padua, con cui volano stracci e parole pesanti, soprattutto, perché Aurora si presenta come una persona umile, buona e che ha sofferto. Inizia una discussione sulla beneficenza e su come non sempre sia necessario sbandierarla ai quattro venti, come fa la dama. Anche Barbara interviene e litiga furiosamente con Aurora.

Arriva il turno di Asmaa che incanta il parterre con la sua dolcezza, a eccezione di Maurizio che le assegna un 5, con la stessa motivazione che ha dato a Cristina: la poca creatività. Ironica, invece, la dama commenta che è perché ha rifiutato il suo nome. Anche a Tiziana, che conquista il parterre con la sua sfilata, essendo anche stata in passato modella, assegna 5, ma anche altre dame del parterre non apprezzano la sfilata di Tiziana perché sembrava che mettesse in risalto solo la sua bellezza fisica, quando nel video precedente aveva detto che sperava di incontrare qualcuno che vada anche oltre il suo aspetto fisico. Sfila anche Donatella e alla sua esibizione Silvio assegna un 10, mentre Maurizio un 6 motivato con una maggiore intensità, lasciando allibiti gli opinionisti. Tocca Jasna e nel suo ballo lancia il cappello a Marcello, che lo afferra scherzoso, ma a stupire è il 10 di Maurizio! Tina propone allora una sfilata maschile dal tema "una giornata al mare", perché vuole vedere cosa sono in grado di tirar fuori i cavalieri! La sfilata prosegue con Manuela e Patrizia e alla fine, mentre Elena è ultima nella classifica, la vittoria è assegnata a Barbara.

