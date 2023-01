Uomini e Donne, Vittoria Deganello si sfoga sui social: "Non ho la libertà di raccontare ciò che voglio"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social, a causa della difficile situazione che sta vivendo. Ecco cosa ha detto.

I fan di Uomini e Donne sono a conoscenza della situazione che Vittoria Deganello, ex volto del programma di Maria De Filippi, sta vivendo: in attesa della prima figlia dal calciatore Alessandro Murgia, quest'ultimo non ha voluto sapere nulla di lei e della bambina e dopo il flirt estivo ha concluso la loro breve relazione. Più volte, Deganello si è sfogata sui social, inizialmente, nascondendo il nome del padre della bambina, ma poi decidendo di rivelarlo e accusandolo di non essersi preso alcuna responsabilità. I rapporti si sono fatti tesi, soprattutto, perché è intervenuta nella questione anche Nicole Murgia, sorella del calciatore e attuale concorrente del GFVip.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello si sfoga sui social e accusa chi le impedisce di parlare liberamente

In una delle ultime volte in cui si era mostrata sui social, Deganello aveva lasciato intendere che, dopo l'entrata dell'ex cognata nel programma di Canale 5, non le era più possibile lamentarsi o parlare della sua gravidanza, per non nominare terze parti coinvolte. Ora, sembra che la situazione sia peggiorata, tanto che l'ex corteggiatrice del programma si è lamentata pubblicando diversi video sulla sua pagina Instagram:

"Ecco qui. Allora, in realtà, non posso dirvi nulla nei dettagli. Ma non per mia volontà. Ripeto che non smetto mai di stupirmi, ormai, reagisco ridendo e consapevole con chi ho a che fare. Io, come ben sapete, mi sto vivendo questa gravidanza da sola, con la mia famiglia, non chiedendo niente a nessuno. Nonostante questo, vengo sempre e comunque interpellata. Perché l'unica cosa importante di questa situazione dopo tutto lo schifo è mantenere l'immagine. Eh, perché l'immagine, ragazzi, è la cosa più importante di questa storia...L'immagine che gli altri devono vedere di te è la cosa più importante. Non potrei neanche parlare in nessuna sede e neppure sui social della mia situazione. Sono un burattino che qualcuno deve manovrare a proprio piacimento? Vi giuro che io personalmente non ho più voglia di affrontare nulla. Sto imparando a dedicarmi solo a me stess e alla bambina."

