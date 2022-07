Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne al centro delle polemiche: il commento della madre e dell'ex compagna di Alessandro Murgia.

Continua a far discutere la relazione tra l'ex volto di Uomini e Donne e il calciatore della SPAL, Alessandro Murgia. Anche se non ci sono state conferme ufficiali, ci sono stati alcuni commenti che rendono ormai palese la storia d'amore nata tra l'ex scelta di Mattia Marciano e il centrocampista romano.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello e la relazione con il calciatore Alessandro Murgia: interviene l'ex compagna e la madre

La coppia pare si frequenti da parecchio tempo, nonostante Murgia sia diventato da poco papà del suo secondogenito, avuto dalla compagna storica Eleonora Mazzarini.

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram della Deganello è apparso un commento che ha innescato una serie di reazioni, sia da parte di Murgia che dall'ex compagna Mazzarini.

Poco dopo una foto postata dall'ex corteggiatrice, la madre di Eleonora Mazzarini ha scritto:

"Ma stai sempre nuda, così Murgia si ingelosisce!"

Il velenoso commento ha dato vita ad una serie di reazioni tra cui chi attacca l'ex corteggiatrice, "responsabile" di essere stata il terzo incomodo della coppia.

Sul post in questione è intervenuto successivamente anche Murgia che ha scritto: "Parlate senza sapere"

Il commento del calciatore, è sembrato evidente, è stato un tentativo di difendere l'ex corteggiatrice dagli haters che si sono scatenati contro la Deganello. Ma non è finita qui perché anche Eleonora Mazzarini, l'ex compagna di Murgia, è intervenuta sulla questione:

"Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia, ma visti gli ultimi commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità. I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità della realtà dei fatti" Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata."

