Uomini e Donne, un cavaliere fa un invito galante a Tina Cipollari: la reazione dell’opinionista

Gossip TV

Franco Fioravanti, cavaliere di Uomini e Donne, si espone su Tina Cipollari.

Tina Cipollari ha un nuovo corteggiatore? Uno dei cavalieri di Uomini e Donne, nonostante gli attacchi che riceve senza pietà dall’opinionista, ha ammesso che vorrebbe trascorrere con lei una piacevole serata al ristorante.

Uomini e Donne, Tina Cipollari riceve un invito galante!

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Franco Fioravanti, elegante cavaliere che sta facendo molto discutere per il suo atteggiamento giudicato fin troppo spocchioso. Al momento, Franco non ha avuto particolare successo con le dame del Trono Over ma continua la sua ricerca dell’amore, certo che prima o poi la donna della sua vita scenderà le scalinate dello studio di Maria De Filippi. Nel frattempo, Franco è finito nel mirino di Tina Cipollari, che proprio non sopporta il cavaliere e fa di tutto per metterlo in difficoltà.

Nonostante le critiche ricevute dalla verace opinionista, Fioravanti confessa di non aver mai avuto in antipatia Tina e che, al contrario, trascorrerebbe con lei una piacevole serata al ristorante. “La porterei a cena fuori in un celebre ristorante. Mi sta molto simpatica, Tina”, ha dichiarato il cavaliere al magazine ufficiale del dating show di Canale5. Un invito decisamente galante per Tina, che chissà come reagirà dopo aver letto l’intervista di Franco.

Ricordiamo che, dopo aver lasciato Vincenzo Ferrara ad un passo dall’altare, Cipollari sta frequentando un uomo misterioso, che ha deciso di tutelare dalla luce dei riflettori fino a quando non sarà sicura di questo rapporto. Mentre Tina dovrà vedersela con la corte di Franco, per Gemma Galgani è arrivata l’ennesima doccia fredda da Nadia Marsala, che sembra non temere la competizione con la dama torinese.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.