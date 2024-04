Uomini e Donne, torna il Gemmadì e Tina non perde occasione per bacchettare la dama: "Stai qui per le telecamere" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è di nuovo protagonista al centro studio, con l'immancabile lite con Tina Cipollari.

Oggi, a Uomini e Donne, in onda su Canale5, si inizia con il trono over e il Gemmadì: la dama torinese è uscita in esterna con il suo nuovo corteggiatroe, Marco. Al centro studio diverse dinamiche relative al trono over, tra nuovi corteggiatori e corteggiatrici, e liti tra Aurora Tropea e altri protagonisti del programma.

Uomini e Donne, Tina Cipollari bacchetta Gemma Galgani: "Stai qui solo per le telecamere!" [VIDEO]

Gemma Galgani è uscita a cena con Marco, suo nuovo corteggiatore e al centro studio Tina non perde occasione per stuzzicare e ricordare il passato da femme fatale della dama torinese e il suo "affetto" per gli uomini con cui si frequentava. Viene proiettata l'esterna e i due hanno trascorso una piacevole serata, ma senza alcun coinvolgimento emotivo da parte della dama. L'arrivo di Gemma è accolto cavallerescamente da Marco, che le si fa incontro per salutarla. La Galgani ribadisce che il corteggiatore le trasmette molta serenità, ma che non c'è stato alcun punto di incontro nel loro dialogo e non ha sentito alcun trasporto emotivo per lui. Immediatamente Gianni e Tina attaccano Gemma, ricordando i suoi trascorsi e accusandola di voler restare aggrappata al suo personaggio televisivo e di non aver alcuna intenzione di conoscere un nuovo amore. Alla fine, Marco e Gemma chiudono e il corteggiatore accetta di restare nel parterre maschile per conoscere altre dame, su invito della conduttrice Maria De Filippi.

Spazio ancora al trono over con Cristiano e Jasna: i due continuano la loro conoscenza e la dama ammette di essere molto felice con lui e che si sono baciati. Gli opinionisti notano che Marcello Messina, con cui Jasna ha avuto una relazione, li guarda con occhi infastiditi e parte l'ennesima discussione, perché il cavaliere accusa la dama di essersi incomportata in maniera ignobile con lui e che non riesce a guardarla neppure, visto il fastidio che prova. L'idillio di Jasna e Cristiano viene facilmente infranto quando Maria annuncia che c'è una ragazza che vorrebbe conoscerlo: si chiama Giulia ed è originaria della Puglia. Il cavaliere decide di conoscerla e balla con lei.

Al centro studio si siedono Barbara e Renata, per le quali sono scesi due corteggiatori: per la seconda c'è Gianni, signore di 73 anni quasi, che ha viaggiato molto, mentre per Barbara c'è Salvatore. Quest'ultimo sostiene che ha visto che la dama è una donna molto forte e che secondo lui ha una corazza molto difficile da scalfire. La dama gli pone alcune domande e viene fuori che è un produttore cinematografico. La dama gli chiede perché è sceso proprio per lei, visto che da quando è entrato non l'ha mai guardata. Secondo gli opinionisti questa domanda è fuori luogo e pesante, ma Maria la difende. Entrambe le dame accettano di conoscere i due cavalieri.

Ancora trono over con Aurora Tropea e Federico: il cavaliere ha ammesso di avere un interesse per la dama e vorrebbe conoscerla meglio. Dopo una cena saltata, i due si sono visti per colazione e sono stati insieme tutta la mattinata prima della registrazione. Immancabile è il commento di Gianni, che ritiene ci sia qualcosa che non va nella frequentazione. Ovviamente, l'intervento di Sperti scatena una discussione a cui prende parte anche Cristina Tenuta. La dama ribatte a Gianni che non fa altro che fare antipatie e preferenze nel programma e non si comporta come un vero opinionista. Tra i due volano stracci, con la dama che non manca di dare del cafone all'opinionista. A porre fine alla discussione è Maria De Filippi, che chiede alla dama se è interessata e Aurora ammette di sì, perché lui è stato molto carino nei suoi confronti e lo vuole continuare a conoscere. Quando sia Gianni sia Barbara chiedono altre spiegazioni, è la conduttrice a intervenire ancora, dicendo che il cavaliere ha insistito per un mese chiedendo continuamente di conoscere la dama.

