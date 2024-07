Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela: "Lui ci sta provando con me in tutti i modi"

Gossip TV

La dama del parterre over di Uomini e Donne, Tiziana Riccardi, si è lasciata andare a una confessione inedita su uno dei cavalieri e ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina all'opinionista Tina Cipollari.

Tiziana Riccardi è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la dama ha parlato della sua estate, dei cavalieri conosciuti nel parterre over durante la sua esperienza in studio e lanciato una frecciatina alla storica opinionista Tina Cipollari.

Tiziana Riccardi sorprende su un cavaliere di Uomini e Donne

A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne, Tiziana Riccardi ha rilasciato una nuova intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 in cui ha svelato i suoi progetti estivi. La dama del parterre over ha ammesso di star attraversando una fase di grande cambiamento e colto l'occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'opinionista Tina Cipollari, con la quale ha battibeccato più volte in studio:

Sono in una fase di cambiamento, in un periodo in cui sto mettendo completamente in discussione la mia vita. L'estate la userò per riflettere, per cercare di capire bene cosa fare. Se fossi costretta a partire per un weekend con Tina la porterei a Piombino per farle vedere come vivo e per farle capire che tutto ciò che pensa di me è frutto della sua fantasia. Io sono la donna che ho raccontato in trasmissione, non ho e non cerco un uomo che mi mantenga.

Dopo aver lanciato la frecciatina alla storica opinionista di Uomini e Donne, la dama Tiziana ha svelato se, da quando è finito il dating show di Maria De Filippi, ha avuto modo di sentire o pensare a qualcuno dei cavalieri del parterre over:

Con Davide che abita a Torino, come mia madre e mio figlio, ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e ancora oggi ci sentiamo spesso: lo trovo un uomo molto divertente. Penso a volte ad Albino anche perché è impossibile non farlo. Lui ci sta provando con me in tutti i modi.

La rivelazione di Gemma Galgani su Orfeo

Se Tiziana Riccardi ha ammesso di aver instaurato un ottimo rapporto con Diego e di pensare Albino, Gemma Galgani ha rivelato di voler dimenticare tutti gli uomini conosciuti nel parterre over. Tutti, tranne Orfeo, che però ha deciso di lasciare Uomini e Donne ancora prima di aver trovato l'amore. "Gli uomini che ho conosciuto me li vorrei scordare tutti e anche velocemente. Ammetto, però, di essere rimasta colpita da Orfeo. La nostra conoscenza si è interrotta perché lui ha rivolto le sue attenzioni altrove" ha confessato la dama torinese al magazine della trasmissione.

