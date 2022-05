Uomini e Donne, ''Tina Cipollari merita calci in c**o'': l’opinionista fa infuriare tutti

Gossip TV

Dopo le ultime puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari fa infuriare tutti, compresa una nota ex tronista.

L’assenza di Tina Cipollari ha fatto dispiacere tantissimi fan di Uomini e Donne, ma sembra essere stata graditissima per un’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Dopo aver visto l’opinionista discutere pesantemente con Pinuccia nello studio di Canale5, arrivano parole durissime per Tina.

Uomini e Donne, Tina Cipollari nel mirino dell’ex tronista

Tina Cipollari o sia ama o si odia. La personalità scoppiettante, ben lontana dal politically correct, dell’opinionista di Uomini e Donne ha creato, nel corso degli anni, due fazioni ben distinte divise tra chi vorrebbe che la romana fosse sollevata dal suo incarico e tra chi, al contrario, non saprebbe neppure immaginarsi il dating show di Maria De Filippi senza la spumeggiante Tina. Nel corso dell’ultima stagione televisiva del programma, Cipollari si è scontrata a più riprese con Pinuccia che considera una donna falsa, attenta alla forma e in cerca di piccoli momenti di gloria da rivendersi a Vigevano, dove si considera una vera star.

Le accuse sempre più pressanti di Tina hanno portato Pinuccia a crollare, lasciandosi andare alle lacrime ma anche iniziando a replicare all’opinionista, che secondo lei sarebbe irrispettosa dato la sua veneranda età. Nonostante l’intervento di Maria, che ha cercato di far andare d’accordo le due rivali, Tina e Pinuccia sono quasi arrivate alle mani e il pubblico si è visto costretto a schierarsi nuovamente. Se alcuni telespettatori hanno apprezzato la sincerità di Tina, affermando che l’età anagrafica non sempre può essere una giustificazioni, altri temono che Cipollari non stia dando un buon esempio, urlando in quel modo contro una donna anziana in una fascia oraria che dovrebbe essere protetta. Tra coloro che proprio non sopportano più Tina c’è anche l’ex tronista Rossella Intellicato, che ha tuonato su Instagram:

“Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c**o”.

Un durissimo commento quello di Rossella che, a distanza di anni, sembra non aver ancora perdonato Tina per le loro furiose discussioni. Forse, avendo vissuto sulla propria pelle, l’ex tronista vuole mettere l’accento su quanto i commenti di Cipollari possano ferire nel profondo.

