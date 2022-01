Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa con Gemma Galgani: ''Sei vuota, hai trattato male Stefano''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani esce in esterna con Stefano e fa infuriare Tina Cipollari

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è uscita in esterna con Stefano, ma è apparsa piuttosto fredda nei confronti del cavaliere. Nonostante i sospetti degli opinionisti, e la sfuriata di Tina Cipollari, la dama torinese conferma di voler continuare a conoscere Stefano. In studio arriva Luca Salatino, nuovo tronista, mentre Biagio Di Maro perde la calma con Elena, che non vuole concedergli l'esclusiva.

Uomini e Donne: Gemma Galgani già annoiata da Stefano?

La puntata di Uomini e Donne si apre sui commenti sarcastici di Tina Cipollari sul seno rifatto di Gemma Galgani. L’opinionista è scatenata e, dopo essersela presa con la dama torinese, si scaglia contro Nicola che non gli è andato a genio sin dal primo istante. Gemma è uscita con Stefano dopo la delusione di Leonardo, che ha scritto alla dama per scusarsi e pregarla di chiarirsi faccia a faccia. Dopo aver visto l’esterna, è chiaro a tutti che a Gemma non piaccia particolarmente Stefano sebbene la dama dichiari di essere semplicemente stata colta di sprovvista dopo una puntata particolarmente difficile, che non le ha permesso di godersi l’appuntamento. “Era evidente che eri scocciata e non ti andava. Perché non riesci mai ad essere sincera? Dai una riposta di pancia, sei sempre costruita, sei vuota”, ha sbottato Tina Cipollari, infastidita dall’atteggiamento della torinese.

Gemma sostiene di trovare Stefano attraente e di aver chiarito con lui al telefono, mentre il cavaliere conferma di aver percepito freddezza. I due protagonisti del Trono Over ballano insieme, certi di voler approfondire questa conoscenza. In studio entra Luca Salatino, nuovo tronista dopo la scelta di Roberta Giusti. La presentatrice informa Alessandro che Vasco Rossi gli ha dedicato un messaggio sui social, sapendo quanto il cavaliere è affezionato alla sua musica. Tocca a Nicola prendere il centro dello studio per confrontarsi con Olga, che è scesa per lui ed è rimasta male nel vederlo sparire subito dopo la puntata. Il cavaliere si è scusato e ha promesso di far ricredere Olga sul suo conto. Si passa al Trono Classico con Matteo Ranieri, che è uscito con Martina. La corteggiatrice, in esterna, ha confidato di essere infastidita dalla complicità tra il tronista e Federica, per poi parlare della sua vita privata per permettere a Matteo di conoscerla meglio.

Nel frattempo, Biagio Di Maro si è confrontato con Elena dopo averle chiesto l’esclusiva poiché molto coinvolto dal loro rapporto. La dama non riesce a fidarsi del partenopeo, dal momento che trova tutto affrettato e dettato dalla foga. Elena accetta di conoscere un nuovo cavaliere, suscitando la furia di Biagio che avrebbe voluto che anche la dama si concentrasse sul loro rapporto. “Non mi piace la tua aggressività. Io non ti ho dato l’esclusiva, ma devo essere sincera e me lo devo sentire [...] Io non posso accettare un ricatto, adesso fai le tue scelte e se vuoi andare, vattene”, ha sbottato Elena vedendo l’insistenza di Biagio. Il cavaliere, furioso, si alza e torna nel parterre attaccando Elena.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.