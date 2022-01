Uomini e Donne, Tina Cipollari: ecco quanto guadagna l’opinionista!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sul compenso che Tina Cipollari percepisce grazie a Uomini e Donne.

Tina Cipollari è uno dei volti iconici di Uomini e Donne ormai da diversi anni. La verace opinionista è famosa per le sue reazioni plateali, per le battute di spirito spesso ben lontane dal politically correct e per la rivalità con Gemma Galgani, con la quale continua a scontrarsi in studio. Ma quanto guadagna la Cipollari per assolvere al suo ruolo di opinionista nel dating show di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, cifre da capogiro per Tina Cipollari

I fan di Uomini e Donne sono affezionati a Tina Cipollari, che da anni siede sulla poltrona d’opinionista e diverte il pubblico con le sue insinuazioni irriverenti. Dopo aver conosciuto il marito Kikò Nalli proprio nello studio del dating show di Canale5, Tina è tornata a cercare l’amore, digerendo la batosta delle nozze saltate con Vincenzo Ferrara. Nelle ultime settimane, la romana ha rotto il silenzio sul nuovo fidanzato Alfredo, ammettendo di voler tutelare questa storia d’amore, e non trascinare la nuova fiamma sotto la luce - talvolta impietosa - dei riflettori.

Nel frattempo, Tina continua a ricoprire il ruolo di opinionista, scontrandosi con Gemma Galgani e commentando alcune delle vicende più intriganti della trasmissione. Ma quanto guadagna Tina per ogni presenza nel programma di Maria De Filippi? Stando a quando rivelato da concocorrenteonline.it, Cipollari riesce ad intascare un cospicuo stipendio, dato che il suo compenso varia dai mille ai duemila euro per ogni registrazione di Uomini e Donne.

Facendo un rapido calcolo, con le cifre non confermate dall’opinionista, Tina riesce a guadagnare più di 10mila euro al mese, considerando che (tolte le pause festive) si tengono almeno cinque registrazioni mensili, che hanno come protagonisti i cavalieri e le dame del trono over, e i tronisti del trono classico.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.