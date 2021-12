Uomini e Donne, Tina Cipollari ritrova l’amore con Alfredo: la confessione dell’opinionista

Gossip TV

Tina Cipollari, verace opinionista di Uomini e Donne, tra le braccia della nuova fiamma Alfredo dopo la rottura con Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari è l’iconica opinionista di Uomini e Donne e, sebbene lavori in un programma che sforna coppie da decenni, sembra essere parecchio sfortunata in amore. Dopo aver annullato all’ultimo momento le nozze con Vincenzo Ferrara, Tina ha passato un momento difficile sino all’incontro con il misterioso Alfredo, che le ha fatto girare la testa. Per la prima volta, la romana si sbilancia sulla nuova relazione e sulla fine della love story con il ristoratore fiorentino.

Uomini e Donne, Tina Cipollari parla della sua nuova fiamma

Dopo il matrimonio naufragato con Kikò Nalli, conosciuto nello studio di Uomini e Donne e per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, Tina Cipollari ha intrapreso una relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Tra i due sembrava andare a gonfie vele, tanto da organizzare un matrimonio per consacrare questa unione romantica. Poi, nessuno dei due ha mai confermato la versione dei fatti riportata dal gossip, sembra che Tina abbia scoperto che Vincenzo le è stato infedele, finendo per annullare le nozze pochi mesi prima della data fissata per la cerimonia.

Nonostante la grandissima delusione d’amore, Tina si è lasciata andare alle proprie sensazioni, finendo con l’incontrare Alfredo durante l’estate e rimanendone folgorata. Non sappiamo molto dell’uomo che ha conquistato la nemica numero uno di Gemma Galgani, tranne che Cipollari ha intenzione di mantenere il massimo riserbo per due motivi ben precisi: non esporre Alfredo ai riflettori prima di essere certa della solidità di questo sentimento, e non compromettere la serenità dei suoi amati figli Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Nalli.

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate [….] Non voglio esporre Alfredo, correre troppo”, ha messo Tina al settimanale Vero. Insomma, mistero a parte, la cosa certa è che con Vincenzo è veramente finita malissimo dato che Cipollari si rifiuta addirittura di nominarlo.

