Uomini e Donne, Teresanna Pugliese si racconta: "Maria De Filippi ha sempre avuto fiducia in me..."

Teresanna Pugliese ha svelato in un'intervista quanto è stata importante Maria De Filippi nel suo percorso a Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa ha detto.

Teresanna Pugliese è una delle protagoniste di Uomini e Donne più note al pubblico del dating show di Canale5: l'ex corteggiatrice e tronista, infatti, ancora a distanza di anni e complice la sua partecipazione all'edizione del 2020 del GFVip, ha ancora un posto speciale nel cuore dei fan della trasmissione di Maria De Filippi. Nel corso di un'intervista a Fanpage.it, Teresanna ha svelato quanto è stata importante la conduttrice nel suo percorso in tv.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese si racconta: "Maria De Filippi mi ha sempre sostenuta"

Sono trascorsi 14 anni dalla sua partecipazione al dating show: nel 2009/2010, infatti, Teresanna Pugliese prese parte a Uomini e Donne prima in veste di corteggiatrice e poi di tronista, nell'anno 2010/2011. Oggi, è impegnata nel ruolo di intervistatrice dei giovani attori del cast del musical di Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani. Pugliese ha un bellissimo ricordo della trasmissione di Canale5, definendola "un'esperienza formativa, arrivata al momento giusto":

"Non la rinnego, è arrivata in un momento nel quale non mi conoscevo abbastanza, e per questo è avvenuta la mia formazione. Avevo appena 20 anni, non sapevo cosa aspettarmi, cosa fosse, come sarebbe andata. Un po' come un appuntamento al buio con me stessa. Mi sono catapultata in un vortice di emozioni, nuove e molto intense. Ci sono stati alti e bassi, questa esperienza mi ha fatto capire chi ero e cosa volevo. Ho vissuto l'emozione del desiderio, dell'attesa, cose non scontate. Dovevamo aspettare una settimana per vederci tra noi, per parlare e questa è stata una sensazione unica"

A Fanpage.it ha ricordato quanto è stata importante Maria De Filippi nel suo percorso in televisione, soprattutto, quando il pubblico non si mostrava a suo favore:

"L'unica persona che ha creduto in me, dopo mia madre, è stata Maria. Non dimenticherò mai questa cosa, le sarò sempre riconoscente. Maria è la mente e la voce di chi è a casa. Desidera che sia sempre tutto onesto e semplice. Andavamo molto d'accordo. Temevo di deluderla, ma l'istinto è stata la mia carta vincente, anche se a volte mi ha penalizzato. Non riuscivo a controllarmi, solo una volta mi sono organizzata cosa dire: alla scelta. Però, poi, entrai e dimenticai tutto"

Oggi, Teresanna Pugliese è un'imprenditrice di successo e madre del piccolo Francesco, nato dalla relazione con Giovanni Gentile: l'ex tronista ha ammesso di non seguire assiduamente il programma, per via dei suoi impegni di lavoro e per stare con il figlio, ma le capita ancora di guardarlo.

