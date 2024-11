Uomini e Donne, spunta una segnalazione su Vincenzo, nuovo corteggiatore di Barbara De Santi!

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, sembrerebbe che Vincenzo, uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne che ha iniziato a frequentare Barbara De Santi, potrebbe non essere così sincero come appare. Ecco cosa sappiamo!

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Vincenzo La Scala. La new entry nel parterre maschile del trono over ha attirato lo sguardo della puntigliosa dama e i due hanno iniziato una conoscenza. Purtroppo, mentre Barbara si è dimostrata da subito già molto presa, il cavaliere ha manifestato la sua attenzione anche verso altre donne. E, come se non bastasse, da qualche giorno circolano su di lui diversi rumors.

Secondo una recente segnalazione, infatti, il cavaliere potrebbe non essere così trasparente come appare. Nella trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi, Vincenzo ha manifestato interesse anche per Ilaria e Morena, con quest'ultima che si è detta titubante se accettare o meno il suo numero.

Purtroppo, sembra che l'interesse del cavaliere potrebbe non limitarsi alle dame del programma, come vorrebbe il regolamento, ma anche al di fuori di esso. Infatti, come ha svelato Deianira Marzano dalla sua pagina Instagram, il cavaliere che corteggia Barbara De Santi potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Non sarebbe certo la prima volta, visto che anche una precedente e nota frequentazione della dama, Ernesto Russo, aveva lasciato il programma perché aveva violato il regolamento, uscendo anche con altre donne al di fuori della trasmissione, omettendolo alla redazione. Sembra, stando a ciò che ha rivelato l'esperta di gossip, che anche Vincenzo abbia una simile attitudine.

Deianira Marzano ha, infatti, pubblicato alcuni messaggi ricevuti in direct che riportavano che Vincenzo La Scala non sarebbe così sincero come vuole apparire nelle sue intenzioni. Infatti, sembra che il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi sia iscritto a diverse app di incontri. L'utente che ha riportato questa segnalazione ha anche accusato il cavaliere di essere un bugiardo e di avere le prove di quanto affermato:

"Vorrei segnalare che Vincenzo La Scala, attualmente presente a Uomini e Donne non è sincero riguardo alla propria situazione e alle proprie intenzioni. Si tratta di una persona tendente alla menzogna e attualmente iscritta a varie app di incontri. Ho prove di tutto ciò. Comportamento che contrasta con il percorso di sincerità e autenticità che il programma richiede."

Infine, secondo questa segnalazione, fino al 7 ottobre Vincenzo risultava fidanzato con una ragazza alla quale "dichiarava amore fino alla mattina stessa". Intanto, stando alle ultime anticipazioni, sembra che tra Barbara e il cavaliere finirà molto male: la dama, che ha già manifestato il suo disappunto per le intenzioni di Vincenzo di conoscere altre donne, chiuderà in maniera molto dura la loro conoscenza e dopo una sfuriata si dirà pronta anche ad abbandonare la trasmissione!

