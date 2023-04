Uomini e Donne, spunta un vecchio video in cui Maria De Filippi accusa Armando di parlare male della redazione

Gossip TV

In un video divulgato nelle ultime ore, Maria De Filippi accusava furiosa Armando Incarnato ma nella puntata di odierna di Uomini e Donne sembra che la padrona di casa gli abbia creduto.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha avuto un faccia a faccia al centro dello studio con Maria De Filippi e Gianni Sperti

Il cavaliere campano ha affronto la padrona di casa e l'opinionista per difendersi dalle accuse di Aurora Tropea che ha informato alcuni retroscena su Armando, ovvero che abbia un manager che cura la sua immagine e di aver fatto un provino per il Grande Fratello Vip. La De Filippi ha affermato di credere a Incarnato e anche con Sperti la questione è sembrata risolta con una stretta di mano.

Nonostante l'epilogo della questione, ieri è emerso un post su Instagram in cui Armando promuove una serata dell'otto marzo del 2020 annunciato proprio come uno dei protagonisti del dating show. Ma non è finita qui. Da qualche ora circola sul web un vecchio video in cui la stessa Maria accusa Armando di parlare male della redazione per poi concludere "non ne posso più". Sono in molti a domandarsi il motivo per cui Incarnato sembra godere di una certa simpatia da parte di Maria e della redazione, nonostante anche in passato abbia avuto comportamenti discutibili. Nel corso degli anni, fanno notare i telespettatori del dating show, molti protagonisti sono stati allontanati per motivi anche più futili.

Sul web sono tanti quelli che sperano di non vedere più il cavaliere campano del dating show che lo ha reso tanto popolare.

