Uomini e Donne, Soraia Ceruti risponde alle domande dei fan sui social: "La falsità mi fa soffrire"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soraia Ceruti, è tornata sui social dopo la rottura con Luca Salatino, mostrandosi in lacrime. Ecco cosa è successo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soraia Ceruti, torna sui social per parlare della rottura con il tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Luca Salatino.

Uomini e Donne, Soraia Ceruti su Luca Salatino: "Presto la mia verità...questa falsità mi fa soffrire"

Qualche settimana fa, sia Ceruti sia Salatino hanno annunciato la fine della loro storia: dopo essere usciti insieme dal programma di Uomini e Donne e aver affrontato diversi problemi, tra cui un'operazione alla schiena per l'ex tronista, la coppia ha deciso di separarsi, dopo essere andata a convivere da qualche mese.

Dalla notizia della fine della sua storia, non sono mancati i gossip e i rumors su Soraia, che è stata accusata di aver tradito Salatino, accuse poi ampiamente smentite. Tuttavia, l'ex corteggiatrice si è detta stanca di queste continue insinuazioni e ha ammesso che presto racconterà la sua personale verità sulla fine della storia con Luca:

"Arriverà il momento in cui mi romperò il c**** e dirò come sono andate davvero le cose. Tempo al tempo."

Sulla fine della loro storia, i due diretti interessati hanno fornito versioni che non combaciano del tutto, perché Soraia ha ammesso che anche la gelosia eccessiva del fidanzato è stata una delle cause scatenanti della fine della storia, mentre Salatino ha lasciato intendere che si trattasse di mancanza di amore da parte di Soraia. In attesa di scoprire se e quando l'ex corteggiatrice rivelerà i motivi dietro la fine della sua relazione, Soraia ha deciso di spondere alle domande di alcuni fan su Instagram.

A chi ha provato a indagare se ci fosse già un nuovo amore nella sua vita, dopo la fine della storia con Luca Salatino, l'ex corteggiatrice ha risposto in maniera secca:

"No, decisamente no. Come fai, dopo che sei stata davvero presa e innamorata di un'altra persona, dopo un mese a provare interesse per un altro? Ora ho solo bisogno di ritrovarmi."

Soraia ha di nuovo ribadito che presto racconterà la sua verità e, anche in merito alle cattiverie che sta leggendo sul suo conto, ha risposto che "il tempo darà tutte le risposte" e che al momento ciò che la fa soffrire di più è la falsità che vede in giro. Ceruti inoltre ha anche risposto, a caratteri cubitali, a due domande che fanno pensare che la riguardino da vicino. A chi le chiedeva se un uomo innamorato tradisce o se è disposta a perdere le amiche per un uomo troppo geloso, Soraia ha risposto, a entrambe le domande, con un gigantesco:

"No, mai!"

L'ex volto di Uomini e Donne ha anche raccontato di essere in contatto con l'ex tronista Federica Aversano e che al momento non è nei suoi piani partecipare a nessun reality, né a salire sul trono e che ci penserà nel momento in cui si presenterà la situazione.

