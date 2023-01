Uomini e Donne, Sofia Oranges rivela come Cristian Gallella l'ha conquistata

Gossip TV

Con il nuovo anno sono già spuntate le prime nuove coppie, una di queste è quella formata da Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, e Sofia Oranges. La giornalista ha deciso di raccontare come si sono conosciuti e come Cristian l'ha conquistata. Ecco cosa ha detto.

La notte di San Silvestro ha portato l'arrivo di un nuovo anno e con esso anche la rivelazione di nuove coppie. Tra queste, una che ha fatto emozionare i fan del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi è stata quella formata da un ex volto del dating show, Cristian Gallella e dalla giornalista Sofia Oranges. I due si sono mostrati insieme per la prima volta, come coppia ufficiale, in una foto, in cui festeggiavano l'arrivo del nuovo anno e hanno condiviso con i fan anche un dolcissimo video dove ripercorrevano alcuni dei momenti più emozionanti vissuti insieme nel 2022.

Uomini e Donne, Sofia Oranges rivela cosa l'ha fatta innamorare di Cristian

Dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto, Cristian Gallella aveva deciso di mantenere un basso profilo e aveva chiesto ai followers di rispettare la sua privacy. Nessuno poteva immaginare che dopo che lui e l'ex moglie hanno annunciato la separazione, il tronista avrebbe ritrovato l'amore. In un'intervista a Calciomercato.it, la giornalista Sofia Oranges, volto molto noto al pubblico di SportItalia ha raccontato come è iniziata la loro storia:

"Ci siamo conosciuti in un locale in centro a Roma, c'è stato uno scambio di sguardi e nient'altro. Peroò io avevo taggato il locale e lui è riuscito a rintracciarmi sui social, dove abbiamo iniziato a chiacchierare. Io, però, sono molto diffidente e non ci siamo mai incontrati di persona. Fino a quanto, un giorno, lui mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica. L'ho ringraziato e poi ci siamo incontrati. E da quel momento, nonci siamo più lasciati."

La giornalista ha ammesso che non si aspettava che la notizia della loro relazione riscuotesse così tanto successo nel mondo del gossip e che, anche se è abituata ai riflettori, preferisce tenersi lontana dai tabloid e dai pettegolezzi. La coppia condivide la passione per il calcio, tanto che Sofia Oranges definiasce il fidanzato "un'enciclopedia vivente del calcio". Inoltre, Gallella ha anche militato in serie C con la Valenzana. Decisamente, sono fatti l'uno per l'altra.

