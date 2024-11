Uomini e Donne, smentite le voci di crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado: la foto che fuga ogni dubbio

Gossip TV

Dopo giorni di rumors di una crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado, arriva la smentita sulla loro rottura.

Da settimane circolavano notizie di una crisi e di una possibile rottura tra due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne: Giacomo Czerny e Martina Grado. A smentire questi rumors è stata l'ex corteggiatrice del trono classico, con una foto che ha fugato ogni dubbio.

Uomini e Donne, Martina Grado sulla crisi con Giacomo Czerny: "Tutto falso"

I fan della coppia nata a Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, avevano notato un'assenza sui social che li aveva preoccupati non poco. Così, temendo che Martina Grado e Giacomo Czerny stessero vivendo una profonda crisi hanno provato a indagare, chiedendo conferme agli esperti di gossip della rete.

A rispondere alle loro curiosità era stata Deianira Marzano, che aveva confermato che le voci di una crisi tra l'ex tronista e la sua scelta erano vere. Tuttavia, qualche giorno fa, in maniera inaspettata, Martina Grado è intervenuta sui social e ha postato una foto con relativo messaggio che ha fugato ogni dubbio. Intervenendo dal suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice ha rassicurato i fan che tra lei e Giacomo andasse tutto per il meglio e ha aggiunto che sarebbero partiti a breve per Parigi!

Un annuncio che ha rassicurato i fan e messo a tacere completamente le voci di una rottura tra loro: replicando a un post che inneggiava alla fine della loro storia, l'ex corteggiatrice ha replicato con un conciso "vi dico solo che domani partiamo per Parigi". Inoltre, a ulteriore conferma della solidità del loro legame, Martina ha postato una dolce foto in bianco e nero con Giacomo, con sfondo la Ville Lumiere nella quale appaiono felici e innamoratissimi.

Uomini e Donne, la storia d'amore tra Martina e Giacomo

La coppia si è conosciuta negli Studi Elios nel 2021, quando Giacomo ha vissuto l'esperienza da tronista e Martina è sceso per corteggiarlo. Fin dal loro primo incontro è stato evidente che tra loro fosse nata un'intesa speciale e a distanza di anni dalla scelta, Martina ha confessato di essersi vista immediatamente al fianco del tronista come madre dei suoi figli.

Nel corso del percorso a Uomini e Donne, non sono mancati i momenti complessi e difficili, ma la coppia ha superato tutto restando unita e ha deciso di approfondire la reciproca conoscenza fuori dalla trasmissione, lontano dalle telecamere. Martina si è anche immediatamente trasferita a Sarzana da Czerny per iniziare una convivenza insieme e azzerare le distanze, una decisione di cui non si è mai pentita.

Nel corso di questi tre anni, Martina e Giacomo hanno condiviso con i fan diversi momenti della loro storia e hanno più volte smentito voci di una possibile crisi tra loro, com'è successo anche in questo caso.

