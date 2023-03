Uomini e Donne, Silvio Venturato perde le staffe contro Gemma Galgani: "Mi prendi in giro da un mese e mezzo..."[VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, tra Silvio Venturato e Gemma Galgani si mette un punto alla storia e arrivano due nuove corteggiatrici per il cavaliere. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si torna a parlare di Gemma Galgani e Silvio Venturato, la coppia più chiacchierata del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Silvio Venturato contro Gemma Galgani: " È da un mese e mezzo che mi prendi a calci nelle p****"

A raccontare i retroscena prima di far entrare Gemma in studio è la conduttrice Maria De Filippi che ha rivelato che i due si erano messi d'accordo per vedersi e poter essere finalmente in intimità. Ma nonostante la dama avesse deciso di lasciarsi andare, quando poi il cavaliere l'aveva chiamata per comunicarle che aveva deciso, addirittura, di andare dall'estetista per preparsi al meglio per la notte d'amore con Gemma, quest'ultima aveva iniziato a tirarsi indietro. Il giorno dell'incontro i due non erano neppure riusciti a incontrarsi e il cavaliere stanco si era tirato indietro dal parlare con lei quando la dama l'aveva cercato. Quando la dama arriva in studio, Tina Cipollari la attacca violentemente, accusandola di essere ipocrita e di dire la verità e cioè che lei non prova nulla per Silvio Venturato. Le due arrivano a litigare furiosamente, con l'opinionista che ricordava tutti i trascorsi "focosi" della dama trorinese. La conduttrice riesce a riportare la calma in studio, terminando il suo racconto sull'uscita tra i due: la coppia è stata a cena insieme, sono stati a casa di Silvio e lì c'è stato un momento di intimià ma, a detta della dama, le battute del cavaliere hanno raffreddato la situazione, tanto che Gemma ha dormito sul divano e Silvio in camera.

Quando il cavaliere entra in studio, non mancano le frecciatine verso la dama che sta corteggiando: Silvio è veramente stanco dell'atteggiamento della dama e continua a puntualizzare che lui ha "investito" tanto nella storia, un termine che urta sia Gemma sia un'altra dama del parterre, Silvia, ma che Gemma è da un mese e mezzo che in realtà non prova nulla, se non a parole e questo incontro fisico mancato è la prova finale che gli serviva per avere conferma della sua intuizione. Silvio, infatti, è convinto che la storia sia terminata e che almeno dal punto di vista fisico lui non ha interesse e perciò, quando Gemma lo prova a riconquistare la mattina dopo il mancato rapporto, per lui è tutto finto, perché se lei davvero provasse qualcosa anche di fisico allora si sarebbero baciati la sera prima. Maria De Filippi lo chiarisce con una semplice frase: i due hanno punti di vista differenti e forse Gemma non è adatta a lui e viceversa.

A sorpresa, la conduttrice annuncia che ci sono due corteggiatrici per il cavaliere: Silvio inizialmente è restio e ammette che, in realtà, vuole andare a casa, perché lui era andato lì per Gemma. La prima è Cristina e la donna non vede l'ora di conoscere il cavaliere, nonostante abbia una certa differenza d'età con il cavaliere. L'altra è Dilva, educatrice per bambini, senza figli e amante dei cani. Il cavaliere le ringrazia e vorrebbe mandarlo a casa, ma Tina e Gianni cercano di fargli cambiare idea, perché la presenza delle due corteggiatrici indica che evidentemente il cavaliere piace e che è Gemma a non essere adatta a lui. Alla fine, il cavaliere decide di restare nel programma e conoscere le nuove dame.

