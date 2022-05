Uomini e Donne, segnalazione allucinante su Gianluca Tugnalone: lui replica così

Gossip TV

Gianluca Tugnalone sta prendendo in giro la redazione di Uomini e Donne? Il cavaliere parla del rapporto con le donne e fa una confessione su Gloria.

Gianluca Tugnalone ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne da poche settimane, ma è già tra i cavalieri più chiacchierati del Trono Over. Le confessioni piccanti sulla sua vita sessuale, prima, la segnalazione sconcertante poi, hanno reso il partenopeo un bersaglio facile per tutti coloro che non credono alla sua buona fede. Gianluca parla della sua decisione di approdare nel dating show di Canale5, rivelando quale donna lo ha realmente colpito, poi parla delle accuse mosse in studio.

Uomini e Donne, Gianluca Tugnalone confessa di avere un debole per lei!

Nuovo volto del trono over di Uomini e Donne, Gianluca Tugnalone è finito immediatamente al centro della polemica dopo aver iniziato a frequentare Sara Zilli. Quando il cavaliere ha ammesso di non essere certo di questa conoscenza a causa della vistosa differenza d’età con la dama, lei ha raccontato che Gianluca ha trascorso la serata a parlare dei suoi bisogni intimi, dandole l’impressione di essere interessato alla parte fisica di una conoscenza più che a quella totale. Il partenopeo si è difeso e al magazine ufficiale del programma ha ribadito di aver troncato con Sara a causa della differenza d’età, senza nascondere che a colpirlo realmente per primo è stata Gloria.

“Gloria fisicamente mi ha colpito subito. Mi è dispiaciuto che, quando le ho chiesto di ballare, mi ha detto che aveva male alla caviglia, poi al ballo successivo, ha danzato con un’altra persona. Poteva essere sincera e dirmi la verità. Ogni tanto mi sembra che mi guardi ma non so se è una mia impressione”.

Uomini e Donne, Gianluca sotto accusa: cosa è successo?

Al centro dello studio, inoltre, Gianluca è stato attaccato da Biagio Di Maro che ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni sul cavaliere, dato che alcuni dei suoi familiari abitano nello stesso quartiere, che è stato accusato di continuare a portare donne nel suo appartamento. Anche per questo, tuttavia, Tugnalone ha una spiegazione valida.

“Sono un uomo molto passionale, per me l’intimità ha un ruolo molto importante all’interno della coppia: quando si è innamorati, l’unione carnale tra uomo e donna è la cosa più bella che ci sia e credo che non ci sia nulla né di strano, né di male. In studio però questo mio pensiero è stato forse percepito male: se ho parlato di certe cose con le donne con cui sono uscito era per far capire quando fosse importante la passionalità in una cosa, non di certo per fare avances […] È stato detto che a casa mia entrano ed escono diverse donne. Io sono anche un massaggiatore olistico e terapeutico e ho uno studio privato all’interno della villa in cui vivo, per questo c’è un via vai di persone. Inoltre, avendo anche un accesso al mare privato, a casa mia entrano anche le mamme dei bambini a cui insegno”.

Le parole di Gianluca, tuttavia, sono messe in dubbio dall’ultima scottante segnalazione sul suo conto, fatta da una fan del programma che lo ha pizzicato in un ristorante insieme ad una donna. Secondo la ricostruzione, i due sarebbero stati molto più che amici viste le effusioni passionali e pubbliche. Gianluca ha negato e, nonostante lo scetticismo dei presenti, Maria De Filippi sembra intenzionata a concedergli un’ultima occasione.

