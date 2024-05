Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: "puntano a Temptation Island"

Gossip TV

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, ha pubblicato l'ennesima storia sui social che lascerebbe pensare ad una crisi con Alessandro Vicinanza, l'ex cavaliere campano ed ex fidanzato di Ida Platano che ha conosciuto nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro criptici sui social vengono accusati di cercare visibilità

Non è la prima volta che alcune frasi su Instagram postate dall'ex dama di Cassino, lasciano spazio a molti dubbi e sospetti e questa volta alcuni esperti di gossip, accusano la coppia di voler attirare l'attenzione con la speranza che potranno essere i nuovi protagonisti di Temptation Island il cui casting è aperto in vista della prossima e imminente edizione. Ma cosa è successo esattamente? La Di Padua ha pubblicato una frase accompagna dal brano di Anna Tatangelo, "Chiedere scusa":

"C’è un tempo per resistere ed un tempo per andarsene."

Poco dopo, Roberta ha aggiunto "Nei momenti di crisi non prendo mai decisioni, piuttosto ci bevo su”. E Alessandro? Anche lui è stato piuttosto ambiguo e ha replicato con queste parole: “Dove tutto è iniziato potrai trovare lo spunto per il vero cambiamento… Per il momento balliamo…”.

Queste Ig stories hanno alimentato un certo rumors e due esperti di gossip tra cui Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno sottolineato come, secondo il loro punto di vista, i loro siano tentativi di attirare l'attenzione. Roberta, infatti, punterebbe a partecipare alla prossima edizione del reality show Temptation Island.

L'ex dama del trono over, una settimana fa, parlando del suo rapporto con Vicinanza a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato:

"Contro ogni pronostico, va tutto molto bene. Alessandro è un uomo presente, attento, mi fa sentire amata, desiderata. Ogni giorno mi dà certezze in più. Ero certa che Alessandro fosse così com'è. E vero che prima di uscire dal programma ci siamo frequentati poco, ma io mi sono sempre trovata benissimo con lui. Per questo ho "insistito" cosi tanto nel dire che mi piaceva: avevo già percepito cosa avremmo potuto essere. Fuori si è dimostrato una persona che si lascia andare, sia con i gesti che con le parole: con lui è tutti i giorni San Valentino"

