Uomini e Donne, Roberta Di Padua: "Alessandro Vicinanza mi ha ferita e mi ha bloccata per un certo periodo nelle relazioni"

La dama del trono over, ha ripercorso l'ultimo anno trascorso nel dating show di Uomini e Donne, ricordando i momenti più difficili.

Roberta Di Padua, tra le protagoniste storiche dal trono over di Uomini e Donne, è stata intervistata dal settimanale dedicato al programma ripercorrendo l'ultimo anno trascorso nel parterre femminile del dating show, dove ha deciso di rimettersi dopo aver concluso la sua burrascosa relazione con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, parla Roberta Di Padua: "Riccardo non lo riconosco. Rivendendo Alessandro Vicinanza mi è capitato di ricordare alcuni momenti belli che abbiamo vissuto"

Proprio su quest'ultimo, Roberta ha dichiarato:

"Il Riccardo che ho visto al centro del parterre in questo ultimo periodo fatico quasi a riconoscerlo: da quanto ho notato si sta dando molto da fare e l'uomo che vedo non mi piace. Lo vedo poco selettivo, famelico di frequentazioni e secondo me si è svalutato : gli uomini cosi a me non piacciono, non mi fanno sentire unica"

La dama di Cassino ha fatto un bilancio della suo percorso a Uomini e Donne, rivelando anche momenti più difficili che ha vissuto quest'anno:

"Sono stati due, e uno è legato proprio ad Alessandro: non è stato facile per me il giorno dopo aver trascorso una serata molto bella insieme, vederlo fare dietro front e dichiararsi per Ida. In quel momento mi sono sentita spiazzata, ma il mio dispiacere non era prettamente legato ad Alessandro ma alla consapevolezza che ancora una volta una frequentazione che sembrava funzionare alla fine non è andata, come se il problema fossi io. Ho pensato di essere sbagliata perché sono il minimo comune denominatore di tutte le storie andate male. Quello che è successo con Alessandro mi ha bloccata per un certo periodo nelle relazioni con gli uomini. Dopo che ha lasciato la trasmissione con Ida non ho più pensato a lui, almeno con interesse. Non nego, però, che rivedendolo in studio mi è capitato di ricordare alcuni momenti belli che abbiamo vissuto"

"Un altro momento è legato a Nicole Santinelli. Nicole ha detto che sbaglio a fare il primo passo. Mi sono sentita offesa come donna, e credo che in quell'occasione siano state offese anche le donne in generale: non siamo bamboline in perenne attesa di un cenno da parte degli uomini. Quando mi ha dato della "donna da una sera" non sono stata male ma mi sono proprio adirata: ho un figlio a casa, e se una cosa del genere a una donna (in generale) non va detta, a una madre ancor meno. Io e Nicole siamo molto diverse e la grande differenza tra noi sta proprio nel fatto che lei è molto pacata, ma alla fine dice cose che secondo me sono molto offensive; io invece, sbraito di più ma mai sognerei di offendere una donna se non in risposta alle sue provocazioni. "Inoltre, credo che Nicole abbia giocato con il pubblico, come a prenderlo in giro. Tutti giustamente credevamoche avrebbe scelto Andrea, e secondo me fuori tanti si erano già affezionati alla coppia... penso che Nicole abbia voluto far credere una cosa per poi fare il contrario, mettendo da parte la complicità che aveva con Andrea e scegliendo di testa invece che di pancia"

Parlando proprio di Andrea Foriglio, l'ex corteggiatore e la "non scelta" di Nicole per cui la dama non ha nascosto di provare un interesse, Roberta ha dichiarato:

"lo non lo cercherei sicuramente perché la possibilità di uscire insieme gliel'ho data, e lui non l'ha colta. Se dovesse cercarmi però una chance gliela potrei dare, perché a me piacciono gli uomini che ti lasciano sul filo del rasoio, in generale mi piace rischiare. Anche quando gli volevo dare il mio numero mi sono presa un grande rischio con lui data la differenza di età, di vite."

