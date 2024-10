Uomini e Donne, Raffaella Scuotto svela tutta la verità sul riavvicinamento a Brando Ephrikian: "È giusto che sappiate.."

Gossip TV

Cosa sta succedendo tra Raffaela Scuotto e Brando Ephrikian? A svelare la verità ci ha pensato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, stanca delle critiche e accuse, ha deciso di intervenire sui social e raccontare come stanno realmente le cose tra di loro.

La storia d'amore tra Raffaela Scuotto e Brando Ephrikian è davvero giunta al capolinea? A raccontare come stanno realmente le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, che sono stati avvistati nuovamente insieme a Napoli, ci ha pensato la giovane campana tramite delle storie su Instagram.

La verità di Raffaella Scuotto

Cosa sta succedendo tra Raffaela Scuotto e Brando Ephrikian? Dopo aver annunciato inaspettatamente la loro rottura, i due protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne sono stati paparazzati insieme a Napoli. Una segnalazione che ha entusiasmato i fan, ma fatto storcere il naso a molti, che li hanno accusati di voler fare hype. Stanca delle critiche e accuse, l'ex corteggiatrice campanaha deciso chiarire la sua posizione e spiegare una volta per tutte come stanno realmente le cose tra lei e l'ex tronista:

Non credevo di dover fare queste storie, ma mi trovo costretta dato che si vuole infangare il mio nome. Siamo una coppia pulitissima di ragazzi che per sette mesi si sono vissuti fuori dai riflettori, che non hanno mai cercato una cosa del genere, che se avessero voluto prendere una scelta per fare hype sicuramente non si sarebbero fatti vedere in pubblico, in una stazione dove c’erano 300mila persone. Non ci saremmo fatti vedere al ristorante o in giro, saremmo stati molto più furbi. Ma dato che la furbizia non ci appartiene è giusto che sappiate che potete chiamarmi arrogante, antipatica, prepotente o spocchiosa, in qualsiasi modo ma nella mia vita non sarò mai scorretta. E’ una cosa che non fa parte di me, che non fa parte della mia vita.

Leggi anche Gemma è pronta a lasciare Uomini e Donne?

L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha continuato il suo sfogo sui social invitando tutti i suoi fan a non credere alle accuse mosse nei confronti della coppia. Stando alle parole di Raffaella, la situazione sentimentale tra loro sarebbe ancora molto delicata per parlarne pubblicamente:

Stiamo vivendo un momento nostro, che ne parleremo con i nostri tempi. Che neanche la mia famiglia sapeva dove fossi, lo hanno scoperto tramite le foto postate dai gossippari…Io sono sempre la stessa, Brando è sempre lo stesso. Stiamo vivendo un momento nostro perché siamo due persone umane che vivono delle dinamiche personali come ogni coppia di ragazzi. Siamo usciti da un programma, siamo due ragazzi che vivono le loro dinamiche. Questo non significa voler fare hype perché è veramente una cosa che non ci appartiene.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Si sono tenute ieri, lunedì 21 ottobre 2024, le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni che sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Barbara De Santi si è resa protagonista di un vero e proprio show al centro dello studio in cui ha minacciato di abbandonare il dating show di Maria De Filippi. Il motivo? Il cavaliere, con il quale sta uscendo, ha ammesso di non volersi precludere altre conoscenze al momento, portando la dama a dare di “matto” con una vera e propria scenata di gelosia. Gemma Galgani ha deciso di portare avanti la sua frequentazione, mentre Alessio Pilli Stella, tornato nel parterre dopo la rottura con Claudia Lenti, è uscito con Prasanna e Margherita Aiello. Per quanto riguarda il trono classico, invece,Michele Longobardi è tornato sui propri passi e ha deciso di portare in esterna Amal, scatenando l’ira di Alessio Pecorelli, che ha eliminato la corteggiatrice.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.